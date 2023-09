Xiaomi und das Ende der Stores in Deutschland

Xiaomi schraubt die lokale Präsenz in Deutschland kurz vor dem großen Event in ein paar Tagen in München zurück. Jedenfalls haben sich die Partner von Xiaomi dazu entschieden, dass man die Xiaomi Stores in Deutschland „schließen“ wird. Sie werden genau genommen nicht komplett geschlossen, es gibt ein neues Branding.

Dieser Schritt ist auch in anderen Ländern geplant, vermutlich hat also Xiaomi kein Interesse mehr, dass man lokal mit einem eigenen Markenstore vertreten ist. Laut Stellungnahme wird man in Düsseldorf übrigens noch Xiaomi einkaufen können.

Die Firma Axdia GmbH, Betreiber des Xiaomi Stores in Düsseldorf, hat sich entschlossen, ab dem 1. September 2023 ein Rebranding des Stores durchzuführen. Eine breite Palette von Xiaomi-Produkten wird jedoch weiterhin in diesem Geschäft erhältlich sein. Darüber hinaus können deutsche Nutzer und Fans der Marke weiterhin Xiaomi-Produkte im Xiaomi Store in München, auf mi.com/de und bei zahlreichen anderen Partnern online und offline entdecken, darunter die wichtigsten offenen Marktkanäle und Betreiber.

Huawei fürchtet wohl ein Verbot in Deutschland Es könnte ein Verbot für Huawei anstehen, wenn es um den 5G-Ausbau geht und Huawei hat auch schon auf die Vorwürfe der EU reagiert. Allerdings wollte man jetzt noch einen […]12. September 2023 JETZT LESEN →

-->