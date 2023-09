Huawei fürchtet wohl ein Verbot in Deutschland

Es könnte ein Verbot für Huawei anstehen, wenn es um den 5G-Ausbau geht und Huawei hat auch schon auf die Vorwürfe der EU reagiert. Allerdings wollte man jetzt noch einen Schritt weitergehen und hat direkt eine Umfrage in Auftrag gegeben.

Huawei hat INSA-Consulere mit einer neuen Online-Umfrage beauftragt, die am 31. August und 1. September mit 1.005 Personen stattfand. Darin wollte man sich ein aktuelles Meinungsbild für die Marke holen, was Huawei jetzt sehr positiv verkauft.

Huawei mit „Signal an die Politik“

Wir kennen nicht alle Fragen und Antworten der Umfrage, aber Huawei hat sich ein paar davon herausgesucht und gibt an, dass ein Verbot gar keine gute Option sei:

In Deutschland sind 49 Prozent davon überzeugt, dass Huawei die Digitalisierung im Land vorantreiben kann.

In der Altersgruppe der 30-39-jährigen sind 76 Prozent überzeugt, dass Huawei hier eine führende Rolle einnehmen kann.

Doch der entscheidende Part, der Huawei sogar zu einer Pressemitteilung verleitet hat, sind die 45 Prozent der Deutschen, die Huawei kennen, die ein Huawei-Verbot ablehnen. Wir wissen allerdings nicht, wie groß der Anteil der 1.005 Befragten ist.

Heißt: Wie viele der Befragten kannten Huawei wirklich?

Man sieht dies als „ein wichtiges Signal an die Politik“ und ein „Verbot von Huawei-Technologie in der digitalen Infrastruktur in Deutschland“ sei demnach nicht im Interesse des Volkes. Doch die Überschrift „Deutsche hoffen auf Huawei bei Digitalisierung des Landes“ ist bei diesen Werten doch ein bisschen übertrieben.

Befragung spielt keine relevante Rolle

Sagen wir es mal so: Ich kenne mich mit der Sicherheit in diesem Bereich nicht aus, aber man darf davon ausgehen, dass die Befragten das auch nicht tun. Und ich beschäftige mich sogar noch etwas mit der Entwicklung rund um Huawei und 5G.

Es ist ja schön, dass (sagen wir mal grob) 400 Menschen in der Umfrage gegen ein Verbot sind, aber das ist bei solchen Fragen nicht relevant, da wichtige Details für die Befragten fehlen. Interessant ist aber auch, dass Huawei die Mittel einer freien Demokratie nutzt und dabei ignoriert, wie die Rahmenbedingungen in China lauten.

Man kann ja gerne mal eine ähnliche Umfrage in China machen und dann später in aller Öffentlichkeit die Regierung kritisieren. Das macht man aber nur einmal 😄

