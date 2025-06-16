Gaming

Zelda: Breath Of The Wild und Tears Of The Kingdom erhalten neues Update

Vor knapp einer Woche haben die beiden Zelda-Spiele The Legend of Zelda: Breath of the Wild und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bereits ein Update erhalten. Damit wurden sie für die neue Nintendo Switch 2 fit gemacht und es wurden entsprechende Anpassungen, Performance-Verbesserungen und Funktionen wie HDR freigeschaltet.

Nun legt man noch einmal nach und veröffentlicht für jedes der beiden Games ein weiteres Update. Die beiden Updates sind recht klein und bringen Verbesserungen bezüglich der Darstellung der portugiesischen/brasilianischen Sprache. Außerdem werden kleinere Fehler beseitigt, die leider nicht näher spezifiziert werden.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Ver 1.4.1

  • Portuguese (Brazil) text has been revised.
  • Several other issues have been addressed to improve the gameplay experience.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Ver. 1.8.1

  • Portuguese (Brazil) text has been revised.
  • Several other issues have been addressed to improve the gameplay experience.

  1. Stefan K. ☀️
    Könnte mir vorstellen, dass Nintendo wieder den einen oder anderen Glitch aus der Welt geschaffen hat. Gab da meines Wissens ja noch so einige.

