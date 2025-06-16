Zelda: Breath Of The Wild und Tears Of The Kingdom erhalten neues Update

Vor knapp einer Woche haben die beiden Zelda-Spiele The Legend of Zelda: Breath of the Wild und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bereits ein Update erhalten. Damit wurden sie für die neue Nintendo Switch 2 fit gemacht und es wurden entsprechende Anpassungen, Performance-Verbesserungen und Funktionen wie HDR freigeschaltet.

Nun legt man noch einmal nach und veröffentlicht für jedes der beiden Games ein weiteres Update. Die beiden Updates sind recht klein und bringen Verbesserungen bezüglich der Darstellung der portugiesischen/brasilianischen Sprache. Außerdem werden kleinere Fehler beseitigt, die leider nicht näher spezifiziert werden.