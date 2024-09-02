Zelda: Nintendo teilt die offizielle Timeline

Gaming

Nintendo bietet auf der offiziellen Webseite von Zelda eine Timeline an, wir hatten hier auch vor ein paar Wochen ein gutes Video zu diesem Thema. Allerdings fehlen dort Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, die zwei aktuellen Zelda-Spiele.

Im Rahmen der Nintendo Live 2024 hat Nintendo nicht nur verraten, dass Tears of the Kingdom einen besonders starken Fokus auf Drachen gelegt hat und fast Tears of the Dragon als Titel bekommen hätte, es gab auch noch eine neue Timeline:

Darin sieht man, dass die zwei Open World-Spiele unabhängig von den anderen Spielen der Reihe und nicht nur spielerisch, sondern auch erzählerisch ein Neustart für Zelda sind. Und das neue Zelda, welches schon bald für die Switch erscheint?

Das findet man in der Liste nicht, aber der Trailer (es gab übrigens einen neuen am Wochenende, siehe unten) lässt vermuten, dass es ebenfalls zum Neustart gehört. Man bekommt den Eindruck, dass das Breath of the Wild als 2.5D-Version wird:

