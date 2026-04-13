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Signal sorgt für mehr Ordnung in Gruppen und mehr Teilnehmer bei Anrufen

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Der Messenger Signal erweitert seine App um Gruppenlabels, größere Anrufe und neue Desktop-Funktionen.

Signal hat mehrere Neuerungen für Android, iOS und Desktop vorgestellt. Neu sind Mitgliedslabels in Gruppenchats, die Möglichkeit zum Versand von Fotos und Videos zur Einmalansicht über Signal Desktop, größere Audio- und Videoanrufe sowie die Verfügbarkeit von Signal Desktop im Microsoft Store.

Mitgliedslabels sollen laut Signal die Orientierung in Gruppen verbessern. Nutzer können dafür kurze Beschreibungen und Emojis zum Profil hinzufügen, die innerhalb des jeweiligen Gruppenchats sichtbar sind. Signal betont, dass auch diese Angaben Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind.

Neue Signal-Funktionen für Gruppen, Anrufe und Desktop

Beim Desktop-Client können Nutzer Medien zur Einmalansicht nun nicht mehr nur empfangen, sondern auch versenden. Diese Inhalte verschwinden nach dem Öffnen automatisch. Zudem steigt die maximale Teilnehmerzahl bei Audio- und Videoanrufen auf bis zu 75 Personen.

Signal Desktop ist außerdem jetzt im Microsoft Store verfügbar. Bislang war die Windows-Anwendung nur über die eigene Website erhältlich. Das soll die Installation vereinfachen und die Auffindbarkeit verbessern.

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8. April 2026 | Jetzt lesen →

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