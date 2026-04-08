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WhatsApp macht die CarPlay-App per Update für alle verfügbar

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Das Meta-Unternehmen WhatsApp stellt seine native CarPlay-App per Update jetzt offiziell für alle Nutzer bereit.

Die zuvor getestete CarPlay-Lösung ist damit nicht mehr auf Beta-Tester beschränkt, sondern kann nun regulär genutzt werden. Damit erweitert WhatsApp die iOS-Nutzung im Auto um eine eigene Oberfläche innerhalb von CarPlay.

Die App bleibt in ihrer Ausrichtung klar auf eine Nutzung mit möglichst wenig Ablenkung zugeschnitten. Im Mittelpunkt stehen Sprachfunktionen und einfache Interaktionen, nicht das vollständige Lesen längerer Chatverläufe auf dem Fahrzeugdisplay. Das klappt nämlich weiterhin nicht.

WhatsApp auf CarPlay: Update bringt die Auto-App für alle Nutzer

Nutzer können über die Anwendung Kontakte erreichen, Anrufe verwalten und Nachrichten senden. Zudem zeigt die Oberfläche aktuelle Konversationen (ohne deren Inhalt) in Listenform an. Einzelne Unterhaltungen lassen sich aus Sicherheitsgründen nicht vollständig aufrufen und durchlesen, auch wenn die App insgesamt auf Spracheingabe und kurze Bedienwege ausgelegt ist.

Ich halte die offizielle Freigabe für den entscheidenden Schritt, da aus dem bisherigen Test jetzt ein regulär nutzbares CarPlay-Feature für den Alltag wird. Da ich das Ganze sehr häufig während der Autofahrt nutze, freue ich mich über das Update.

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