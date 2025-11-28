Dienste

Signal startet (endlich) Umfragen für Gruppenchats

Der Messenger Signal erweitert seine Gruppenchats um verschlüsselte Umfragen.

Der Messenger Signal integriert laut Unternehmensangaben eine neue Funktion, mit der Nutzer in Gruppenchats Abstimmungen erstellen können. Die Umfragen sollen organisatorische Entscheidungen erleichtern, etwa bei Terminen oder Alltagsabsprachen. Es ist erstaunlich, dass es diese Funktion bisher nicht gab.

Neue Umfragefunktionen in Signal-Gruppen

Nutzer starten eine Umfrage über das Plus-Symbol im Chat und fügen Frage sowie Antwortoptionen hinzu. Es lässt sich festlegen, ob einfache oder Mehrfachauswahl möglich ist. Gruppenmitglieder sehen laut Signal die laufenden oder finalen Ergebnisse inklusive Stimmenverteilung.

Wesentliche Funktionen

  • Erstellung von Umfragen direkt im Gruppenchat
  • Einfache oder multiple Antwortauswahl
  • Einsehbare Ergebnisse für alle Gruppenmitglieder
  • Ende-zu-Ende-Verschlüsselung laut Signal

Laut Signal sind alle Umfragedaten ausschließlich für Gruppenmitglieder sichtbar. Die Funktion ist in den aktuellen Versionen für Android, iOS und Desktop enthalten und soll bald allen Nutzern bereitstehen.

1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. gast 🏆
    sagt am

    War zuletzt das wichtigste Gegenargument aus der Whatsapp-Fraktion. Nun sind wir also wieder bei der einfachen Wechselfaulheit…

    Antworten

