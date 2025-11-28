Signal startet (endlich) Umfragen für Gruppenchats

Der Messenger Signal erweitert seine Gruppenchats um verschlüsselte Umfragen.

Der Messenger Signal integriert laut Unternehmensangaben eine neue Funktion, mit der Nutzer in Gruppenchats Abstimmungen erstellen können. Die Umfragen sollen organisatorische Entscheidungen erleichtern, etwa bei Terminen oder Alltagsabsprachen. Es ist erstaunlich, dass es diese Funktion bisher nicht gab.

Neue Umfragefunktionen in Signal-Gruppen

Nutzer starten eine Umfrage über das Plus-Symbol im Chat und fügen Frage sowie Antwortoptionen hinzu. Es lässt sich festlegen, ob einfache oder Mehrfachauswahl möglich ist. Gruppenmitglieder sehen laut Signal die laufenden oder finalen Ergebnisse inklusive Stimmenverteilung.

Wesentliche Funktionen

Erstellung von Umfragen direkt im Gruppenchat

Einfache oder multiple Antwortauswahl

Einsehbare Ergebnisse für alle Gruppenmitglieder

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung laut Signal

Laut Signal sind alle Umfragedaten ausschließlich für Gruppenmitglieder sichtbar. Die Funktion ist in den aktuellen Versionen für Android, iOS und Desktop enthalten und soll bald allen Nutzern bereitstehen.