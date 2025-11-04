SIMon mobile startet Black-Week-Aktion

Tarife

SIMon mobile startet zur Black Week mit doppeltem Datenvolumen für sechs Monate und einer Preissenkung beim 150‑GB‑Tarif bei Rufnummern-Mitnahme.

Neukunden erhalten in den Tarifen mit 50 GB und 150 GB in den ersten sechs Monaten doppeltes Datenvolumen. Die übrigen Konditionen bleiben laut Ankündigung unverändert und die Aktion ist zeitlich befristet. Der Deal gilt rund um Black Week und Black Friday, die Buchung ist monatlich kündbar und ohne Anschlusspreis möglich.

SIMon-Black-Week: Daten-Boost und Tarifdetails

Für den 150‑GB‑Tarif wird eine Reduktion von 21,99 € auf dauerhaft 16,99 € bei Rufnummern-Mitnahme kommuniziert, ohne Portierung fallen 19,99 € an. Der Tarif nutzt das Vodafone‑Netz mit bis zu 150 Mbit/s sowie VoLTE und WiFi‑Calling. Durch die Verdopplung stehen sechs Monate bis zu 300 GB bereit.

Fakten kompakt

  • Doppelte Daten 6 Monate für 50 GB und 150 GB.
  • 150‑GB‑Preis mit Portierung 16,99 € – ohne 19,99 €.
  • Vodafone‑Netz, bis 150 Mbit/s, monatlich kündbar, eSIM optional.
  • Aktionsfenster bis 08.12.2025

Der 50‑GB‑Tarif kostet mit Rufnummern-Mitnahme 9,99 € pro Monat und bietet in den ersten sechs Monaten 100 GB. Ohne Portierung werden 12,99 € fällig. Zusätzlich wird ein 20‑GB‑Einstiegstarif für 8,99 € bei Portierung angeboten. Beide enthalten eine Allnet‑ und SMS‑Flat und sind als eSIM buchbar.

Kunden von SIMon mobile nutzen wie erwähnt das Netz von Vodafone. Wer etwas im Telekom Netz sucht, könnte bei fraenk fündig werden.

