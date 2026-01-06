Mobilität

Skoda Elroq bekommt bald ein großes Upgrade

Skoda Elroq Produktion
Škoda Elroq

Skoda hat sich dazu entschieden, dass man den Elroq 50 und Elroq 60 für eine Weile aus dem Sortiment nimmt. Die Nachfrage nach dem Elektroauto ist groß genug und daher kann man sich bei Skoda eine Weile auf den Elroq 85 fokussieren.

Das bedeutet allerdings auch, dass es erst bei ca. 45.000 Euro losgeht und Skoda hat sich bewusst für das Ende der Basisversionen entschieden, denn die höheren Ausstattungen bringen mehr Gewinn mit. Bisher ging es schon bei 33.900 Euro los.

Skoda Elroq bekommt neue Technik

Ein, wie ich finde, dreister Schritt von Skoda, aber man kann es sich erlauben und es hat laut Edison auch einen Grund, warum man die Produktion herunterfährt. Es soll schon bald eine „Modellpflege“ kommen, die u.a. mehr Ladeleistung mitbringt.

Details zum Upgrade des Skoda Elroq sind noch nicht bekannt und Skoda selbst wollte sich nicht dazu äußern. Der Elroq basiert auf dem MEB, einer Plattform für Elektroautos im VW-Konzern, und 2026 startet MEB+, eine optimierte Version.

Den Anfang wird schon bald ein neuer VW ID.3 machen und wer weiß, vielleicht hat Skoda ebenfalls ein Upgrade für seinen Bestseller in Entwicklung. Man sollte sich also gut überlegen, ob man jetzt eine teure Version des Elroq kauft, denn in ein paar Monaten steht vielleicht ein ganz neuer Elroq mit besserer Technik beim Händler.

Afeela 1 Front

Das erste Elektroauto von Sony kommt 2026

Sony wird Ende 2026 das erste Elektroauto an Kunden ausliefern, wie man heute im Rahmen der CES in Las Vegas…

6. Januar 2026 | Jetzt lesen →

