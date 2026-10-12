Mobilität
Skoda Elroq kämpft sich an die Spitze der Elektroautos im VW-Konzern
Der Skoda Elroq ist der neue Bestseller im VW-Konzern, wenn man sich die Zahlen der Elektroautos anschaut. Konnte der VW ID.4 (und VW ID.5) in den letzten Jahren die Liste der meistverkauften Elektroautos dominieren, so wurde diese in diesem Jahr abgelöst. Skoda kommt auf 92,200 Einheiten des Elroq (in diesem Jahr).
Damit liegt der kompakte SUV über 10.000 Einheiten vor dem VW ID.4 und sogar 20.000 Einheiten vor dem Enyaq von Skoda selbst. Ich habe mir schon gedacht, dass der Elroq gut ankommt, aber mit so einem Erfolg habe ich nicht gerechnet. Doch man sollte anmerken, dass der VW ID.4 jetzt ein großes Upgrade bekommt.
- Škoda Elroq 92.200
- Volkswagen ID.4/ID.5 81.900
- Škoda Enyaq (incl. Coupé) 72.700
- Volkswagen ID.3 61,100
- Audi Q6 e-tron (SUV/Sportback) 50.400
- Volkswagen ID.7 (incl. Tourer) 47.500
- Audi Q4 e-tron (SUV/Sportback) 47.000
- Volkswagen ID. Buzz (incl. Cargo) 42.000
- CUPRA Born 29.000
- Audi A6 e-tron (Avant/Sportback) 27.600
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Sind das europaweite oder weltweite Zahlen?
Dann hab ich mich ja richtig entschieden. Spaß beiseite, der Elroq ist einfach rundum gelungen. Den Wechsel vom Ioniq 5 habe ich zu keinem Zeitpunkt bereut.
Allerdings sticht bei dem nichts heraus. Er hat sozusagen überall eine Zwei auf dem Zeugnis. Für die Generation 60+ ist das Fahrzeug sicherlich perfekt. Diese Farbe trägt dem Rechnung.
Sehr gut zusammengefasst. Ich bin 60+ und habe ihn in Timianogrün als First Edition, also mit schwarz abgesetztem Dach, 21“ Rädern etc.
Würde das überhaupt nicht als Rentnerfarbe werten. Das war doch sonst immer silber. Dieses Grün steht hier auch in der Nachbarschaft, finde das sehr gelungen. Das dunkle Grün vom Enyaq sieht dagegen schon zu sehr nach Jäger/Armee aus.