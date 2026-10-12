Skoda Elroq kämpft sich an die Spitze der Elektroautos im VW-Konzern

Der Skoda Elroq ist der neue Bestseller im VW-Konzern, wenn man sich die Zahlen der Elektroautos anschaut. Konnte der VW ID.4 (und VW ID.5) in den letzten Jahren die Liste der meistverkauften Elektroautos dominieren, so wurde diese in diesem Jahr abgelöst. Skoda kommt auf 92,200 Einheiten des Elroq (in diesem Jahr).

Damit liegt der kompakte SUV über 10.000 Einheiten vor dem VW ID.4 und sogar 20.000 Einheiten vor dem Enyaq von Skoda selbst. Ich habe mir schon gedacht, dass der Elroq gut ankommt, aber mit so einem Erfolg habe ich nicht gerechnet. Doch man sollte anmerken, dass der VW ID.4 jetzt ein großes Upgrade bekommt.

Škoda Elroq 92.200 Volkswagen ID.4/ID.5 81.900 Škoda Enyaq (incl. Coupé) 72.700 Volkswagen ID.3 61,100 Audi Q6 e-tron (SUV/Sportback) 50.400 Volkswagen ID.7 (incl. Tourer) 47.500 Audi Q4 e-tron (SUV/Sportback) 47.000 Volkswagen ID. Buzz (incl. Cargo) 42.000 CUPRA Born 29.000 Audi A6 e-tron (Avant/Sportback) 27.600

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