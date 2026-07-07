Volkswagen: Das erste Luxus-Elektroauto hat ein Datum

Im Luxussegment steigt die Skepsis bei vollelektrischen Modellen und auch in der Volkswagen Group hat man den „Elektro Lambo“ auf Eis gelegt. Man betonte etwas später allerdings auch, dass das erste Elektroauto von Bentley weiterhin kommt.

Vermutlich aber auch nur, weil es schon zu weit in der Entwicklung ist, denn dort hält man jetzt auch länger am Verbrenner fest. Das erste Elektroauto der VW-Marke wird ein SUV, der auf einer neuen Designsprache basiert, die 2025 gezeigt wurde:

Der Bentley Torcal, wie man den SUV nennen wird, feiert seine Weltpremiere am 23. September. Im Kern ist das ein Porsche Cayenne, man nutzt also die PPE-Plattform, wobei die technischen Details wie Akku und Leistung noch nicht bekannt sind.

Ich bin gespannt. Zum einen auf die finalen Details, denn technisch ist das auch die Basis für Autos von Audi, die wesentlich günstiger sind, aber vor allem, wie gut der Torcal bei der Zielgruppe ankommt. Ein neues Video zum Torcal gibt es ebenfalls:

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