Skoda Epiq: Neues Elektroauto für rund 25.000 Euro

Skoda bestätigte schon Anfang 2024 den Epiq als kompaktes Elektroauto und als Pendant zum elektrischen VW Polo und neuen Cupra Raval. Es wird ein kompakter Elektro-SUV, den man selbst als elektrische Alternative zum Kamiq vermarktet.

Laut Skoda gibt es hier einen „voraussichtlichen Einstiegspreis, der mit dem seines Pendants mit Verbrennungsmotor, des Kamiq, vergleichbar ist“. Dieser startet bei ca. 25.000 Euro, mit „vergleichbar“ lässt sich Skoda aber noch etwas Spielraum.

Wir sehen hier noch die seriennahe Studie bei Skoda und nicht die Serienversion, technische Details fehlen auch, diese gibt es erst 2026. Ein paar Details nannte man aber im Vorfeld der IAA: 475 Liter Kofferraumvolumen und 425 km Reichweite.

Wir sprechen hier über ein 4,1 Meter langes Auto, welches Teil der „Electric Urban Car Family“ (EUCF) der Volkswagen Group ist, diese besteht nächstes Jahr aus vier Modellen, zwei Hatchbacks (ID Polo und Raval) und zwei SUVs (ID Cross und Epic).