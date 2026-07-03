Skoda plant günstigen Verbrenner statt Elektroauto

Skoda überlegt, wie man den Kylaq, einen kompakten SUV für den indischen Markt, auch global und somit bei uns in Deutschland anbieten kann. Damit könnte die VW-Marke einen Verbrenner für unter 20.000 Euro anpeilen, so der Chef Klaus Zellmer.

Im Gespräch mit Autocar hat er allerdings nochmal klar betont, dass man zwar eine Weile an der Entwicklung eines günstigen Elektroautos beteiligt war, welches VW gerade alleine als VW ID Up für nächstes Jahr plant, später aber ausgestiegen ist.

Skoda: Günstiges Elektroauto nicht vor 2030

So ein Modell lohnt sich für Skoda noch nicht, die Marge ist zu schlecht. Und wir werden es „in diesem Jahrzehnt“ auch nicht bei Skoda sehen, das steht fest. Klaus Zellmer hat ein günstiges Elektroauto ein weiteres Mal für Skoda ausgeschlossen.

Finde ich schade, denn solche Modelle benötigt es und das elektrische Trio (VW e-Up, Seat Mii electric und Skoda Citigo-e iV) war durchaus beliebt. Seat ist übrigens auch nicht mit dabei, diese VW-Marke bekommt ja nicht einmal ein Elektroauto.

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