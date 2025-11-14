Smart #6 geht komplett neue Wege für die Marke

Das neue Smart gefällt nicht jedem und bei uns kommen die Elektroautos auch nicht so gut an, daher versucht man das aktuell mit Angeboten zu lösen. Doch bei Smart will man nicht nur große SUVs bauen, es soll auch kompakte Modelle geben.

Mit dem Smart #2 steht ein kompaktes Stadtauto an und auch der Smart #4 soll in die kompakte Richtung gehen. Doch wie geht es nach dem neuen 5er weiter? Da geht Smart schon wieder komplett neue Wege, denn der 6er wird eine Limousine.

Smart #6 sedan spied in China Smart is a Chinese-German EV brand. The owners are Geely and Mercedes-Benz. The spy shots show the Smart #6, an upcoming PHEV sedan. The #6 is based on the same platform as the Lynk & Co 07 sedan, which launched in 2024. Lynk & Co is another… pic.twitter.com/6i1muai9dv — Tycho de Feijter (@TychodeFeijter) November 14, 2025

Smart greift also das Tesla Model 3 an, was sogar schon Anfang des Jahres zu hören war. Doch nicht nur das, der #6 soll, wie auch bald der #5, als Verbrenner auf den Markt kommen, nicht nur als reines Elektroauto. Mit dieser Entscheidung hofft man sicher, dass die Modelle von Smart besser von Kunden angenommen werden.

Große SUVs, viel Power, eine Limousine, seit dem Joint Venture mit Geely hat Smart viel verändert. Ich bin mal gespannt, wie wir in 4-5 Jahren auf die Entscheidungen von Smart zurückblicken und ob diese Strategie der richtige Weg für die Markt ist.