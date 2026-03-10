Smart Home

Smarte Beleuchtung im Frühlings-Sale: Govee senkt die Preise stark

Die Smart-Home-Marke Govee bietet im Rahmen der Amazon Frühlingsangebote mehrere smarte Beleuchtungsprodukte zu reduzierten Preisen an.

Der Frühling gilt für viele Haushalte als Anlass für Veränderungen im Wohnbereich. Die verschiedenen Beleuchtungslösungen sind laut Govee für unterschiedliche Einsatzbereiche gedacht, darunter Wohnräume, Arbeitsplätze, Außenbereiche oder Heimkino-Setups. Viele Modelle setzen auf farbige RGB- beziehungsweise RGBIC-Beleuchtung.

Im Zuge der aktuellen Verkaufsaktion sind mehrere Produkte aus dem Sortiment reduziert. Laut Unternehmensangaben sind Rabatte von bis zu 43 Prozent möglich. Die Angebote sind Teil der saisonalen Frühlingsaktionen bei Amazon.

Ausgewählte Govee-Produkte im Amazon Frühlings-Sale

Beispiele für reduzierte Beleuchtung:

  • Govee Uplighter Stehlampe für 139,99 Euro statt 189,99 Euro
  • Govee RGBIC Tischlampe 2 für 48,99 Euro statt 69,99 Euro
  • Govee Deckenleuchte 24W für 44,99 Euro statt 64,79 Euro
  • Govee Außen-Lichterkette (15 Meter) für 62,99 Euro statt 89,99 Euro
  • Govee TV Hintergrundbeleuchtung T2 für 84,99 Euro statt 149,99 Euro

Ich halte solche saisonalen Rabattaktionen für eine typische Gelegenheit, um Smart-Home-Produkte günstiger zu testen. Ob sich ein Kauf lohnt, hängt am Ende aber stark vom tatsächlichen Bedarf und der gewünschten Nutzung ab.

Die meisten Artikel sind mit Smart-Home-Systemen kompatibel und lassen sich über die Govee-App steuern. Sämtliche rabattierte Produkte findet ihr bei Amazon.

Zu den Govee-Angeboten →

