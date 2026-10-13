Smartphones: Apple und Samsung dominieren die Branche
Der Markt für Smartphones ist im dritten Quartal massiv eingebrochen, so eine Analyse von Counterpoint. Wir befinden uns auf dem Stand von 2012, so schlecht war die Nachfrage nach Smartphones also schon lange nicht mehr. Wobei sie 2012 nicht schlecht war, denn wir befanden uns damals am Anfang des Wachstums.
Doch Smartphones sind ausgereizt und der aktuelle Preisanstieg macht die Lage nicht besser. Daher rückt der Fokus auch immer mehr auf Highend, damit man als Aktienunternehmen die Gewinnmarge steigern kann. Und neue und teurere Modelle (wie ein faltbares iPhone). Zwei Marken können sich allerdings noch gut behaupten.
Samsung war mit 23 Prozent wieder der Marktführer, gefolgt von Apple mit 22 Prozent. Zusammen verkaufte man also fast die Hälfte der Smartphones. Marken aus China mussten, manche mehr, manche weniger, sichtbar Federn lassen. Das erklärt auch, warum Samsung und Apple derzeit so wenige Neuerungen bringen.
Kunden sind den beiden Marken treuer denn je und man muss sich nicht, wie zum Beispiel ein Oppo, um Kunden bemühen. Wobei sich andeutet, dass das iPhone 18 Pro nicht an das iPhone 17 Pro herankommt, es wäre also denkbar, dass Apple im kommenden Jahr auch wieder etwas (auch preislich) attraktiver werden muss.
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Ein mehr oder weniger bestehendes Duopol, und die Meute feiert es auch noch.
Google lasse ich dabei mal außen vor, die verdienen ohnehin überall mit.
Wer ist denn diese so genannte „Meute“? Zumindest ich persönlich habe diese vielen Menschen noch nicht gesehen, die deshalb freudig herum springen und feiern?
Es gibt eben in jedem Land mal mehr, mal weniger Auswahl. In China sind vermutlich chinesische Marken sehr viel stärker präsent, in Europa auch zum Teil – in den USA kann man fast nur Samsung und Apple in den Läden finden (und evtl. Motorola).
Ich finde 27 Prozent Sonstige jetzt auch nicht soo wenig. Du kannst doch Xiaomi, Motorola, meinetwegen auch Xiaomi kaufen, wer hindert dich daran? Vielleicht bieten Samsung und Apple auch gute Geräte für viele Menschen?
Jetzt kann man ja ein Samsung wegen der Updates auch 6 Jahre haben
Genau, aus Usersicht ist es eben immer weniger nötig / attraktiv. Die aktuellen Geräte sind nicht nur heute gut, sondern auch sehr viel länger gut.
Die Software wird länger aktuell gehalten, aber auch der Akku ist langlebiger, die Performance ist auch für Jahre genug, der Speicher ist nicht so schnell voll.
Gleichzeitig werden die Schritte von Generation zu Generation immer kleiner – und die Preise steigen aktuell wieder stärker…