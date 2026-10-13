Gaming

Sony kündigt eine schwarze PlayStation 5 an

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare

Sony hat in Japan eine „neue“ PlayStation 5 angekündigt, welche man dort schon bald in „Minight Black“ kaufen kann. Es handelt sich um die digitale Version der Konsole, aber im Lieferumfang gibt es auch die schwarze Abdeckung für das Disc-Laufwerk und der schwarze DualSense-PS5-Controller ist ebenfalls enthalten.

Marktstart ist am 19. November, so Sony, bisher wurde die schwarze Version der PlayStation 5 aber nur für Japan bestätigt. Wobei man sie sich auch bequem selbst zusammenstellen kann, denn es gibt ein offizielles Cover in Midnight Black von Sony und auch der schwarze PS5-Controller ist ganz normal im Handel erhältlich.

Doch so muss man eben, wenn man eine schwarze PlayStation 5 nutzen möchte, mehr bezahlen, die schwarze Version kostet so viel wie die weiße Version. Bisher wurde nur eine schwarze PS5 angekündigt, eine schwarze PS5 Pro gibt es nicht.

Ich finde die schwarze Version übrigens deutlich schöner als die weiße Version, ich habe mir auch damals direkt ein Cover bei der Pro besorgt. Allerdings damals von einem Drittanbieter, da Sony seine Pro-Version bis heute nicht wirklich supportet.

Unterhaltung · 13. Oktober 2026

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  1. Hazz 🔅
    sagt am

    Verstehe nicht wieso Sony die schwarze Version nicht parallel anbietet. Die weiße sieht doch wirklich extrem billig aus. Die will man sich doch nicht in die Wohnung stellen.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Hazz ⇡

      Man kann ein paar Euro für Cover und den Controller verlangen, die beide sicher eine hervorragende Gewinnmarge haben.

      Antworten

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