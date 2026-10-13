Sony kündigt eine schwarze PlayStation 5 an

Sony hat in Japan eine „neue“ PlayStation 5 angekündigt, welche man dort schon bald in „Minight Black“ kaufen kann. Es handelt sich um die digitale Version der Konsole, aber im Lieferumfang gibt es auch die schwarze Abdeckung für das Disc-Laufwerk und der schwarze DualSense-PS5-Controller ist ebenfalls enthalten.

Marktstart ist am 19. November, so Sony, bisher wurde die schwarze Version der PlayStation 5 aber nur für Japan bestätigt. Wobei man sie sich auch bequem selbst zusammenstellen kann, denn es gibt ein offizielles Cover in Midnight Black von Sony und auch der schwarze PS5-Controller ist ganz normal im Handel erhältlich.

Doch so muss man eben, wenn man eine schwarze PlayStation 5 nutzen möchte, mehr bezahlen, die schwarze Version kostet so viel wie die weiße Version. Bisher wurde nur eine schwarze PS5 angekündigt, eine schwarze PS5 Pro gibt es nicht.

Ich finde die schwarze Version übrigens deutlich schöner als die weiße Version, ich habe mir auch damals direkt ein Cover bei der Pro besorgt. Allerdings damals von einem Drittanbieter, da Sony seine Pro-Version bis heute nicht wirklich supportet.

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