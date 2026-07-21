Nach Preis-Schock: Apple plant Leasing-Programm für iPhone und Co. mit Klarna

Apple hat sich laut Mark Gurman von Bloomberg mit Klarna einen neuen Partner geschnappt, mit dem man ein Leasing-Programm für ausgewählte Produkte auf den Markt bringen möchte. Es geht nächste Woche los, vorerst nur in den USA.

Die Idee ist, dass man sich bei Apple ein iPhone und iPad und im besten Fall noch eine passende Apple Watch holt und eine monatliche Rate dafür zahlt. Man kann auch gegen Aufpreis zum Nachfolger wechseln. Oder das Produkt am Ende gegen eine Gebühr kaufen. Doch die Idee ist nicht, dass am Ende der Kauf bei Apple steht.

Apple will damit ein Mittel gegen die massiv gestiegenen Preise parat haben, vor allem die neuen iPhones im September dürften nochmal spürbar teurer werden.

Viele sind da mittlerweile raus und weil Unternehmen wie Apple fürchten, dass man die Preise nicht ewig erhöhen kann, sucht man neue Wege. Leasing ist beim Auto mittlerweile ganz normal, bei Smartphones oder Smartwatches eher weniger.

Das Programm nennt sich „Apple Upgrade“, ist bisher aber noch nicht offiziell, wir haben also keine Details von Apple selbst. Es soll aber schon am 28. Juli online gehen, vielleicht erfahren wir dann auch, ob es Apple Deutschland anbieten wird.

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