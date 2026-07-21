News

Nach Preis-Schock: Apple plant Leasing-Programm für iPhone und Co. mit Klarna

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Apple hat sich laut Mark Gurman von Bloomberg mit Klarna einen neuen Partner geschnappt, mit dem man ein Leasing-Programm für ausgewählte Produkte auf den Markt bringen möchte. Es geht nächste Woche los, vorerst nur in den USA.

Die Idee ist, dass man sich bei Apple ein iPhone und iPad und im besten Fall noch eine passende Apple Watch holt und eine monatliche Rate dafür zahlt. Man kann auch gegen Aufpreis zum Nachfolger wechseln. Oder das Produkt am Ende gegen eine Gebühr kaufen. Doch die Idee ist nicht, dass am Ende der Kauf bei Apple steht.

Apple will damit ein Mittel gegen die massiv gestiegenen Preise parat haben, vor allem die neuen iPhones im September dürften nochmal spürbar teurer werden.

Viele sind da mittlerweile raus und weil Unternehmen wie Apple fürchten, dass man die Preise nicht ewig erhöhen kann, sucht man neue Wege. Leasing ist beim Auto mittlerweile ganz normal, bei Smartphones oder Smartwatches eher weniger.

Das Programm nennt sich „Apple Upgrade“, ist bisher aber noch nicht offiziell, wir haben also keine Details von Apple selbst. Es soll aber schon am 28. Juli online gehen, vielleicht erfahren wir dann auch, ob es Apple Deutschland anbieten wird.

Apple iPhone 20 Pro (Max): Neuer Leak deutet auf größere Displays hin

Die Displays in den iPhones von Apple wurden in den letzten Jahren immer größer, seit einer Weile liegt das Maximum…21. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden 1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. peter 👋
    sagt am

    Wer ein Smartphone least hat keine Kostenkontrolle mehr.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Nach Preis-Schock: Apple plant Leasing-Programm für iPhone und Co. mit Klarna
Weitere Neuigkeiten
Radikal anders: Neuer Peugeot e-208 wird ein gewaltiger Schritt
in Mobilität
Emoji Iphone Header
Diese neuen Emojis erwarten euch ab 2027
in News
Fritz!box 5690 Pro
FRITZ!OS 8.25 für die FRITZ!Box 5690 Pro ist verfügbar
in Firmware und Updates
Apple iPhone 20 Pro (Max): Neuer Leak deutet auf größere Displays hin
in Smartphones
5g Logo Iphone 12 Telekom
100 GB im Telekom-Netz für 14,99 Euro mtl. – letzte Chance!
in Tarife | Update
Volkswagen komplett überrascht: Günstige Elektroautos kommen gut an
in Mobilität
Sommerdeal: mobiFlip Plus dauerhaft günstiger
in Internes | Update
Elektrisch ohne Laden: Volkswagen führt eine „neue Antriebsoption“ ein
in Mobilität
BIGSIM und sim.de erweitern ihre Tarifaktionen
in Tarife
Neues Tesla Model Y geplant? Lieferzeiten rutschen ins nächste Jahr
in Mobilität