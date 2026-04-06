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Snibit: Neue App archiviert persönliche Genusserlebnisse

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Die neue App Snibit soll Nutzern helfen, Genussmittel wie Wein, Kaffee oder Whiskey zu dokumentieren und wiederzufinden.

Laut Angaben des Entwicklers entstand die Idee aus einer alltäglichen Situation: Wer kennt es nicht, vor dem Weinregal zu stehen und sich nicht mehr an den Namen der Sorte erinnern zu können, die beim letzten Mal geschmeckt hat. Genau dieses Problem will Snibit lösen, indem es als digitales Gedächtnis für Genussmittel fungiert.

Die App richtet sich an alle, die ihre persönlichen Favoriten bei Wein, Bier, Kaffee, Schokolade, Whiskey und ähnlichen Produkten festhalten möchten.

Funktionsumfang und Bedienung der Genuss-App

Die Bedienung ist denkbar einfach: Nutzer machen ein Foto des Produkts, geben eine Bewertung ab und speichern den Eintrag, fertig. Ein integrierter KI-Agent soll dabei helfen, Produkte mit allen relevanten Details automatisch anzulegen.

Die App arbeitet mit Kategorien, sodass Anwender ihre persönlichen Favoriten schnell wiederfinden können. Zudem ist es möglich, die gespeicherten Einträge, sogenannte „Snibs“, mit Freunden zu teilen.

Verfügbarkeit und Plattformen:

Ich finde die Grundidee durchaus praktisch, denn tatsächlich verliert man schnell den Überblick über gute Weine oder Kaffeesorten. Ob die KI-Unterstützung im Alltag wirklich Zeit spart und wie gut die Erkennung funktioniert, muss sich in der Praxis zeigen. Für Genießer, die ihre Entdeckungen systematisch festhalten wollen, könnte Snibit ein nützlicher Begleiter sein.

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31. März 2026 | Jetzt lesen →

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