Snoopy ist jetzt offiziell ein Teil von Sony

Mit einem Anteil von 39 Prozent war Sony Music Japan sowieso schon immer in die Peanuts investiert, letztes Jahr entschied man sich aber dazu, dass man weitere 41 Prozent übernehmen und Charlie Brown, Snoopy und Co. ins Portfolio holen will.

Dieser Deal ist jetzt abgeschlossen, ab sofort gehören Sony Music Entertainment (Japan) Inc. und Sony Pictures Entertainment Inc. also 80 Prozent der Peanuts Holdings LLC und die Schulz-Familie behält weiterhin die restlichen 20 Prozent.