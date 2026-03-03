Snoopy ist jetzt offiziell ein Teil von Sony
Mit einem Anteil von 39 Prozent war Sony Music Japan sowieso schon immer in die Peanuts investiert, letztes Jahr entschied man sich aber dazu, dass man weitere 41 Prozent übernehmen und Charlie Brown, Snoopy und Co. ins Portfolio holen will.
Dieser Deal ist jetzt abgeschlossen, ab sofort gehören Sony Music Entertainment (Japan) Inc. und Sony Pictures Entertainment Inc. also 80 Prozent der Peanuts Holdings LLC und die Schulz-Familie behält weiterhin die restlichen 20 Prozent.
In enger Zusammenarbeit mit der Familie des „PEANUTS“-Schöpfers Charles M. Schulz, die weiterhin 20 % der Anteile an den „PEANUTS“-Rechten hält, werden SMEJ und SPE das geschätzte Erbe dieser weltweit bekannten und zeitlosen Marke weiterführen und die Expansion des Geschäfts aus einer langfristigen Perspektive vorantreiben, indem sie die Stärken der Sony Group nutzen. Die Rechte an der Marke „PEANUTS“ und die Verwaltung des Geschäfts werden weiterhin von Peanuts Worldwide LLC, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Peanuts Holdings LLC, wahrgenommen.
