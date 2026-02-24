Vodafone

So sichern sich Vodafone-Kunden 100 GB kostenloses Datenvolumen

Vodafone

Vodafone bietet seinen Mobilfunkkunden einmalig 100 GB zusätzliches Datenvolumen.

Die Aktion gilt für Bestandskunden mit Post- und Prepaid-Tarifen sowie für Soho- und exklusive Unlimited-Tarife, GigaCube oder Datenkarten. Laut Unternehmensangaben ist die Buchung ausschließlich über die MeinVodafone-App möglich. Die 100 GB können bis zu 30 Tage lang ab Aktivierung genutzt werden, spätestens jedoch bis zum 31. März 2026.

Vodafone-Kunden erhalten kostenloses Datenvolumen

Aktivierung und Nutzung

Die Aktivierung erfolgt in der MeinVodafone-App. Das Zusatzvolumen wird zuerst verbraucht, bevor das reguläre Tarifvolumen oder das GigaDepot genutzt wird. Vodafone weist darauf hin, dass die Freischaltung per SMS bestätigt wird und einen kurzen Moment dauern kann.

Die Nutzung des Bonusvolumens ist sowohl im deutschen Netz als auch im EU-Ausland möglich. Die Extra-Daten können nicht mit FamilyCards oder Red+ Karten geteilt werden und das Restvolumen verfällt, wenn der zugrunde liegende Vertrag endet.

