Das große Google-Event hat ein Datum

Google lädt auch in diesem Jahr zur jährlichen Google I/O ein und hat diese Woche das Datum für die Google I/O 2026 verraten. Sie findet wieder im Mai statt, genau genommen am 19. und 20. Mai. Und es gibt eine Keynote am 19. Mai um 19 Uhr.

Früher lag der Fokus sehr stark auf Android und den Google-Diensten, doch mit der Zeit rückte KI in den Mittelpunkt und so wird es auch in diesem Jahr sein, denn Gemini spielt die zentrale Rolle bei der I/O. Aber es soll auch Neuigkeiten zu den „anderen Produkten“ von Google geben und Android ist hier natürlich auch dabei.

Für mich war die Google I/O früher immer ein Highlight, aber mit der Zeit wurde sie in meinen Augen „langweilig“, weil sich Google zu sehr in unwichtigen Details verlor und Dinge zeigte, die es nie nach Deutschland schafften. Außerdem sind zwei volle Stunden bei einer Keynote zu viel und da schaltet man irgendwann doch etwas ab.

Aber mal schauen, was uns Google in diesem Jahr alles zeigen wird, spannend wird es so oder so und es ist für Google auch weiterhin das wichtigste Event im Jahr.

