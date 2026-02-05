So viele Menschen nutzen Google Gemini

Dienste

Man hat den Eindruck, dass Google mit Gemini so langsam auch das Rennen der KI-Chatbots gewinnt und sich, wie so oft, durchsetzt. Doch wie viele nutzen die Gemini-App von Google überhaupt aktiv? 750 Millionen Nutzer sind es im Monat.

Diese Zahl hat Google im Rahmen der Geschäftszahlen verraten, damit liegt der Chatbot von Google etwas hinter ChatGPT von OpenAI. Wobei die aktuelle Zahl (810 Millionen) nur geschätzt ist, wir haben hier keine aktuellen Daten für euch.

Das rasante Wachstum der Chatbot-Apps hält aber an und die Milliarde dürfte in diesem Jahr sicher auch geknackt werden. Google hat auch betont, dass man den Fokus derzeit weiterhin auf Wachstum und noch nicht auf Monetarisierung legt.

