So will Kaufland das Einkaufen persönlicher machen

Die Handelskette Kaufland führt mit Kaufland Card XTRA ab Februar ein erweitertes Kundenbindungsprogramm in Deutschland ein.

Kaufland bringt am 12. Februar 2026 die Kaufland Card XTRA an den Start und entwickelt damit sein bestehendes Bonusprogramm weiter. Nach Unternehmensangaben sollen Kunden dadurch einfacher Punkte sammeln, gezielter sparen und personalisierte Angebote über die Kaufland-App erhalten.

Das Punktesystem wird vereinfacht. Ein Euro Einkaufswert entspricht künftig einem Punkt. Diese Punkte lassen sich direkt in den Filialen gegen Prämien einlösen oder auf dem Online-Marktplatz kaufland.de sowie bei Partnern und Treueprogrammen nutzen. Kaufland spricht von einer transparenteren und intuitiveren Nutzung.

Kaufland Card XTRA Funktionen und Vermarktung

Die individuelle Ansprache steht laut Kaufland im Mittelpunkt. Auf Basis früherer Einkäufe erhalten Kunden in der App personalisierte Coupons aus der jeweiligen Aktionswoche. Die Angebote sollen zu häufig gekauften Produkten oder zu typischen Warenkörben passen. Das kennt man u. a. bereits von Lidl.

Zentrale Elemente von Kaufland Card XTRA

Ein Punkt pro Euro Einkaufswert

Direkte Einlösung von Prämien in der Filiale

Personalisierte Coupons in der App

Nutzung auch auf dem Online-Marktplatz

Der Marktstart wird ab Mitte Februar durch eine umfassende Werbekampagne begleitet, die laut Unternehmensangaben unter anderem im Fernsehen, in Filialen und digital ausgespielt wird. Im Jahresverlauf ist der Rollout in allen acht Kaufland-Ländern geplant.

Ich halte die Verzahnung von Filiale, App und Online-Marktplatz für nachvollziehbar, da sie bestehende Einkaufsgewohnheiten aufgreift und bündelt. Dennoch muss ich sagen, dass ich zunehmend genervt von diesen ganzen Shopping-Apps mit Bonusprogramm bin. Verzichtet man auf derartige Apps, wird der Einkauf inzwischen signifikant teurer.