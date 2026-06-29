Mobilität

Software-Schock bei Volkswagen: Großer Deal mit Bosch gescheitert

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Bild: Volkswagen

Nicht nur Tesla träumt von einer autonomen Zukunft der Automobilbranche, die Konkurrenz hat diese Vision natürlich ebenfalls. Volkswagen entschied sich daher 2022 für eine Partnerschaft mit Bosch und wollte eine eigene Lösung entwickeln.

Doch dieses Projekt ist laut Bild gescheitert, nach vielen Jahren und 1,5 Milliarden Euro hat Volkswagen laut internen Quellen die Entwicklung eingestellt. Zum einen sei der Stand nicht zufriedenstellend, auf der anderen Seite ist das alles zu teuer.

Volkswagen sucht neuen Partner

Jetzt sucht Volkswagen angeblich nach einem neuen Partner und Wegen, wie man aus diesem Vertrag kommt. Kurzfristig könnte das teuer werden, und mal wieder Arbeitsplätze kosten, langfristig würde man so aber sicher ein paar Euro sparen.

Die Frage ist nur, welchen Partner man sich bei Volkswagen sucht und wie viel man selbst von dieser Software besitzen würde, denn das war einst die Idee des alten Chefs. Oliver Blume ist als VW-Chef aber deutlich offener für Partnerschaften.

Bisher hat Volkswagen diesen Schritt noch nicht bestätigt, das Statenent klingt aber fast wie eine Beatätigung, ein Dementi sieht jedenfalls ganz anders aus:

Wir prüfen grundsätzlich regelmäßig unsere Entwicklungspartnerschaft und stimmen uns fortlaufend dazu ab, ob sie zu unseren strategischen und technologischen Zielen sowie den aktuellen Entwicklungen auf dem Markt passt.

Porsche: Einbruch in Deutschland und Flaggschiff kommt zurück

Porsche rechnet im laufenden Jahr wieder mit einem Einbruch beim Verkauf in Deutschland, so Robert Ader von Porsche laut Automobilwoche…

29. Juni 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden 2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. BenBoogie 🏅
    sagt am

    Feuert endlich diesen Blume! Zuerst hat der Porsche zu Grunde gerichtet und jetzt darf er das bei der Konzernmutter auch noch? Lächerlich!

    Und ja, VW hat, egal wer Chef ist zu viele Mitarbeiter. Nur ein Beispiel: letztes Jahr hat VW ca 2 Mio weniger Autos als Toyota verkauft, hatte aber 80% mehr Mitarbeiter. Das hat nicht mal etwas mit E-Autos zu tun sondern ist schlicht Managementversagen! Und das hat schon unter Winterkorn und vielleicht sogar Piech angefangen!

    Antworten
  2. Christian 🔆
    sagt am

    Und dann dürfen wieder X tausend Mitarbeiter gehen…weil das Management es verkackt hat.
    Das gleiche Management, was in der Schublade dann wieder ein paar Milliarden findet und sich fette Boni zahlt, während die Mitarbeiter Angst um ihre Zukunft haben.

    Am Ende des Tages, wird natürlich wieder auf die Grünen und das E-Auto geschimpft….perfekt Schuldigen gefunden.

    Armes Deutschland……..

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Software-Schock bei Volkswagen: Großer Deal mit Bosch gescheitert
Weitere Neuigkeiten
Payback
PAYBACK startet den „Coupon-Turbo“ für den Sommer
in Handel
Klimawandel Header
Klimawandel plötzlich zweitrangig: Neue Zahlen überraschen
in Gesellschaft
Kodi 22 „Piers“ Beta ist da und bringt große Änderungen für Nutzer
in Software
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom zündet beim Glasfaser-Ausbau die nächste Stufe
in Telekom
O2 O2 Telefonica Germany
Telefónica Deutschland beschleunigt den Mobilfunkausbau – 4500 Projekte umgesetzt
in Provider
Alles wird teurer: Die hohen Preise sind „das neue Normal“
in News
Porsche: Einbruch in Deutschland und Flaggschiff kommt zurück
in Mobilität
Ps5 Pro Playstation Detail Header
PlayStation 6: Preis und Datum machen mal wieder die Runde
in Gaming
GTA 6: Es „gibt derzeit keine Pläne“ für eine Disk
in Gaming
Ninja AutoBarista Pro im Test: Das ist mein neuer Kaffeevollautomat
in Testberichte