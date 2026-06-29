Software-Schock bei Volkswagen: Großer Deal mit Bosch gescheitert

Nicht nur Tesla träumt von einer autonomen Zukunft der Automobilbranche, die Konkurrenz hat diese Vision natürlich ebenfalls. Volkswagen entschied sich daher 2022 für eine Partnerschaft mit Bosch und wollte eine eigene Lösung entwickeln.

Doch dieses Projekt ist laut Bild gescheitert, nach vielen Jahren und 1,5 Milliarden Euro hat Volkswagen laut internen Quellen die Entwicklung eingestellt. Zum einen sei der Stand nicht zufriedenstellend, auf der anderen Seite ist das alles zu teuer.

Volkswagen sucht neuen Partner

Jetzt sucht Volkswagen angeblich nach einem neuen Partner und Wegen, wie man aus diesem Vertrag kommt. Kurzfristig könnte das teuer werden, und mal wieder Arbeitsplätze kosten, langfristig würde man so aber sicher ein paar Euro sparen.

Die Frage ist nur, welchen Partner man sich bei Volkswagen sucht und wie viel man selbst von dieser Software besitzen würde, denn das war einst die Idee des alten Chefs. Oliver Blume ist als VW-Chef aber deutlich offener für Partnerschaften.

Bisher hat Volkswagen diesen Schritt noch nicht bestätigt, das Statenent klingt aber fast wie eine Beatätigung, ein Dementi sieht jedenfalls ganz anders aus:

Wir prüfen grundsätzlich regelmäßig unsere Entwicklungspartnerschaft und stimmen uns fortlaufend dazu ab, ob sie zu unseren strategischen und technologischen Zielen sowie den aktuellen Entwicklungen auf dem Markt passt.

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