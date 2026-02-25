Audio

Sonos plant schon wieder eine komplett neue App

Sonos Era 300 Detail

Sonos verbrachte die letzten Monate damit, die miserable App von 2024 zu fixen, was das Unternehmen tatsächlich in eine echte Krise stürzte. Mittlerweile läuft die Sache wieder deutlich besser – und Sonos wagt direkt den nächsten Versuch.

Laut Chris Welch von Bloomberg steht in diesem Jahr eine neue App bei Sonos an, die eine „überarbeitete Navigation“ bekommt und „einfacher zu nutzen sein soll“.

Das Update wird zwar kein ganz großer Schritt, wie vor zwei Jahren, so die Quelle, aber da Sonos das Vertrauen der Nutzer verspielt hat, ist so ein Schritt natürlich dennoch riskant. Doch Sonos möchte „ein besseres Nutzererlebnis“ bei der App haben, wie das Unternehmen bestätigt hat, daher muss man die Sache angehen.

Sonos plant 2026 wieder neue Produkte

Aktuell testet man die neue Version der App und das wird noch ein paar Wochen dauern, vermutlich sehen wir im März oder April eine erste Preview. Und danach gibt es eine sehr lange Testphase mit Nutzern, bis dann „wirklich alles gut läuft“.

Ich finde, dass das gut klingt, denn es ist riskant, ja, aber der Aufbau der Sonos-App ist wirklich nicht die Stärke und diesen darf man gerne optimieren. Vermutlich ist die neue App dann auch die Basis für die neue Produktoffensive in diesem Jahr.

