Sonos feiert Comeback mit neuen Produkten

Sonos rutschte 2024 in die Krise, als man mit dem ersten Kopfhörer auch eine neue App auf den Markt brachte, die voller Fehler und fehlender Funktionen war. Da half auch die sehr gute Sonos Arc Ultra nichts, der Ruf von Sonos mit einem Fehler weg.

Es dauerte eine Weile, bis sich Sonos fangen konnte, aber man tat es und arbeitete intensiv an den Problemen. 2025 zog man sich etwas zurück und nach dem Start der neuen Ultra-Soundbar entschied man sich dazu, dass es eine kleine Pause gibt.

Sonos ist zurück auf der Hardware-Pause

Diese Pause ist jetzt vorbei und Sonos möchte 2026 ein Comeback mit Produkten feiern. Den Anfang macht allerdings der neue Amp Multi, ein Mehrkanal-Streaming Verstärker. Diesen hakt man ab, bevor normale Konsumenten in den Fokus rücken.

Im zweiten Halbjahr möchte Sonos laut Chris Welch von Bloomberg mehrere neue Produkte auf den Markt bringen, die dann auch wieder den Massenmarkt und die Zielgruppe von Sonos ansprechen. Details zu den Neuheiten nennt er aber nicht.

Sonos hat in den letzten Monaten viel im Hintergrund gearbeitet, man hat die App gepflegt, man hat Produkte optimiert, man hat den Assistenten schlauer gemacht, man hat sich von IKEA getrennt und der neue Chef leitete ein neues Kapitel ein.

In diesem Jahr werden wir die Früchte der Arbeit seien, die Sonos nicht geteilt hat, immerhin ist Hardware das Kerngeschäft und es wird langsam Zeit, dass man neue Produkte zeigt. Also, Sonos ist zurück, wenn auch nur mit einem Nischenprodukt, aber da kommt viel mehr und das zweite Halbjahr soll wieder spannend werden.