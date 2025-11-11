Gaming

Sony nennt Zahlen: Die PlayStation 5 verkauft sich gut

Nach einem kurzen Einbruch im letzten Jahr und der Bekanntgabe, dass GTA 6 erst 2026 erscheint, hat sich die PlayStation 5 erholt und blickt in diesem Jahr bisher auf eine sehr stabile Nachfrage. Das dritte Quartal 2025 war das keine Ausnahme.

3,9 Millionen Einheiten konnte Sony zwischen Juli und September verkaufen und damit kommt die Konsole auf 84,2 Millionen Einheiten und liegt nicht weit hinter dem Erfolg der PlayStation 4 (die PS5 war am Anfang aber schwer zu bekommen).

Ghost of Yotei hat sich bisher 3,3 Millionen Mal verkauft, erschien aber im Oktober, diesen Einfluss sehen wir also erst im vierten Quartal. Ich könnte mir allerdings gut vorstellen, dass die Nachfrage allgemein stabil bleibt und nicht stark steigt oder sinkt, spannend wird es dann in einem Jahr, wenn GTA 6 im November kommt.

Anno 117 auf der PS5 angezockt: Die Reihe hat mich wieder zurück

Ich zocke seit einigen Tagen das neue Anno 117 Pax Romana auf der PlayStation 5 Pro von Sony und konnte…

10. November 2025 | Jetzt lesen →

