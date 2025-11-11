Gaming

Sony: Es ist „Halbzeit“ für die PlayStation 5

Halbzeit für die PlayStation 5, so jedenfalls die Sichtweise von Sony nach den heutigen Geschäftszahlen. Ja, da wird vermutlich 2027 oder spätestens 2028 eine PlayStation 6 kommen, aber das bedeutet nicht das Ende der PlayStation 5.

Die PlayStation 4 hat auch noch heute eine große und aktive Nutzergruppe, so Lin Tao, Finanzchefin von Sony, das soll auch bei der PlayStation 5 so sein. Eine neue Generation bedeutet also nicht mehr, dass die alte Konsole direkt am Ende ist.

Im Fall der PlayStation 5 würde das konkret bedeuten, dass Sony noch bis 2030 neue Spiele und Updates für die Konsole vorgesehen hat. Vielleicht nicht mehr alle neuen Spiele, immerhin will man auch die PlayStation 6 verkaufen, aber einige.

Wir sind der Ansicht, dass im Vergleich zu herkömmlichen Konsolenlebenszyklen der Lebenszyklus immer länger zu werden scheint. Insbesondere die PS4, die 2013 auf den Markt kam, ist seit über einem Jahrzehnt im Einsatz, aber es gibt immer noch viele aktive Nutzer, die die Konsole genießen.

