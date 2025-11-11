Sony: Es ist „Halbzeit“ für die PlayStation 5

Halbzeit für die PlayStation 5, so jedenfalls die Sichtweise von Sony nach den heutigen Geschäftszahlen. Ja, da wird vermutlich 2027 oder spätestens 2028 eine PlayStation 6 kommen, aber das bedeutet nicht das Ende der PlayStation 5.

Die PlayStation 4 hat auch noch heute eine große und aktive Nutzergruppe, so Lin Tao, Finanzchefin von Sony, das soll auch bei der PlayStation 5 so sein. Eine neue Generation bedeutet also nicht mehr, dass die alte Konsole direkt am Ende ist.

Im Fall der PlayStation 5 würde das konkret bedeuten, dass Sony noch bis 2030 neue Spiele und Updates für die Konsole vorgesehen hat. Vielleicht nicht mehr alle neuen Spiele, immerhin will man auch die PlayStation 6 verkaufen, aber einige.