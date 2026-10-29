Gaming

Sony hat die PlayStation 5 Pro „vergessen“

Oliver Schwuchow
Von

Die PlayStation 5 Pro ist eine wichtige Konsole für PSSR, das Upscaling von Sony und AMD, aber mit Blick auf Zubehör ignoriert sie Sony fast komplett. Es gibt zwar eine Wolverine-Edition der Platten, abgesehen davon wird die Pro immer ignoriert.

Das jüngste Beispiel ist die neue Prism-Kollektion in Anlehnung an die 90er, die ich echt verdammt schön finde, die Kombination mit der transparenten Optik sieht gut aus. Konsolencover für die PS5 Pro? Fehlanzeige, die gibt es nur für die PS5 (Slim).

Es bleibt also nur der Weg zu Drittanbietern, wie bei Amazon, was Sony eigentlich nicht mag. Ich verstehe aber nicht, wieso man die Pro-Version komplett liegen lässt. Klar, sie hat nicht den Marktanteil, wie die PS5 selbst, aber ab und an mal ein neues Cover, vor allem von solchen Highlight-Kollektionen, fände ich doch angebracht.

News · 29. Oktober 2026

GTA 6: Rockstar kündigt Soundtrack offiziell an

Die Musikdienste haben es gestern schon geteasert und wir haben uns schon gedacht, dass es heute die Ankündigung für GTA… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
The Elder Scrolls VI: Sentinel soll im November gezeigt werden
29.10.26 · Gaming
World of Warcraft könnte auf der neuen Xbox „Helix“ erscheinen
29.10.26 · Gaming
X-Men: Neues Marvel-Spiel für die PlayStation 6
29.10.26 · Gaming
Mehr Platz für Webseiten: Ein kleiner Trick für das iPhone Duo
29.10.26 · Software
GTA 6 feiert überraschenden Auftritt in South Park (mit Gameplay)
29.10.26 · Gaming
The Odyssey und Ringe der Macht: Neu bei Amazon Prime Video im November
29.10.26 · Unterhaltung
GDV: Autoreparaturen werden teurer, Elektroautos besonders kostspielig
29.10.26 · Mobilität
Die Nachfrage nach der Xbox bricht weiter ein
29.10.26 · Gaming
GTA 6: Rockstar kündigt Soundtrack offiziell an
29.10.26 · News
GTA 6: Datum für den offiziellen Soundtrack steht fest
28.10.26 · Gaming
Du bist hier: PlayStation
mobiFlip / News / Gaming / Sony hat die PlayStation 5 Pro „vergessen“