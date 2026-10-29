Sony hat die PlayStation 5 Pro „vergessen“

Die PlayStation 5 Pro ist eine wichtige Konsole für PSSR, das Upscaling von Sony und AMD, aber mit Blick auf Zubehör ignoriert sie Sony fast komplett. Es gibt zwar eine Wolverine-Edition der Platten, abgesehen davon wird die Pro immer ignoriert.

Das jüngste Beispiel ist die neue Prism-Kollektion in Anlehnung an die 90er, die ich echt verdammt schön finde, die Kombination mit der transparenten Optik sieht gut aus. Konsolencover für die PS5 Pro? Fehlanzeige, die gibt es nur für die PS5 (Slim).

Es bleibt also nur der Weg zu Drittanbietern, wie bei Amazon, was Sony eigentlich nicht mag. Ich verstehe aber nicht, wieso man die Pro-Version komplett liegen lässt. Klar, sie hat nicht den Marktanteil, wie die PS5 selbst, aber ab und an mal ein neues Cover, vor allem von solchen Highlight-Kollektionen, fände ich doch angebracht.

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