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GTA 6: Rockstar kündigt Soundtrack offiziell an

Oliver Schwuchow
Von

Die Musikdienste haben es gestern schon geteasert und wir haben uns schon gedacht, dass es heute die Ankündigung für GTA 6 bei Rockstar sein wird, am 11. Dezember kommt der Soundtrack zum Spiel (nicht mit dem Album verwechseln).

Es sind 50 Tracks auf der Doppel-CD und es gibt auf Wunsch auch eine Vinyl, die bei Amazon gelistet ist. Der Link stammt von Rockstar, sie wird dort aber noch nicht zum Kauf angeboten. Und einen neuen Track gibt es ab heute ebenfalls noch:

Doch es ist schon ein bisschen ironisch, dass wir schon die zweite „Discs“ rund um GTA 6 haben, das Spiel selbst aber nicht physisch erhältlich sein wird. Wobei es mit 210 GB auch drei Discs benötigen würde, auch ein guter Grund für digitale Codes.

Ab heute sind es noch exakt drei Wochen bis GTA 6 und ich finde das Marketing zwar durchaus unterhaltsam, aber ein bisschen „mehr“, vor allem rund um die Welt von Leonida, hätte ich mir schon gewünscht. Zwei Donnerstage haben wir ja noch.

Gaming · 29. Oktober 2026

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