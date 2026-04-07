Sony könnte mit neuem Premium-Kopfhörer überraschen

Die WH-Reihe von Sony ist bei vielen Kopfhörer-Fans im Highend-Bereich beliebt und daher wird man diesen Bereich wohl ausbauen. Laut Dealabs hat Sony eine ganz neue CelleXion-Reihe geplant, die sich noch etwas darüber einordnen wird.

Als konkrete Produktbezeichnung hat man sich wohl „1000X THE COLLEXION“ bei Patentämtern sichern lassen, der finale Name für das erste Modell soll aber nur „Sony The ColleXion“ lauten. Technische Details stehen bisher noch aus, aber…

Laut Quelle peilt Sony hier tatsächlich eine UVP von 629 Euro an. Marktstart sei am 19. Mai vorgesehen, jedenfalls hier in Europa, was dafür spricht, dass Sony den Kopfhörer bald vorstellen wird (und wir sicher weitere Leaks dazu sehen werden).