Sony schließt mehrere PlayStation Stores ab 2027

Mit Blick auf die heutige Ankündigung mit dem Ende der physischen Disc klingt die nächste Meldung, die Sony direkt noch nachreichte, fast schon ironisch. Man ist in Zukunft vom PlayStation Store abhängig, doch genau da machen zwei Stores ab 2027 dicht. Sony schließt den digitalen Store auf der PS3 und der PS Vita.

In einigen Ländern geht es noch in diesem Jahr los, bei uns sind die Stores noch bis Juli 2027 online, also noch ein weiteres Jahr. Inhalte wird man auch danach noch eine Weile herunterladen können, kaufen aber nicht mehr. Aber da hat man ja noch die Option, dass man sich zur Not ein gebrauchtes Spiel auf Disc kaufen kann.

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