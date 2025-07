Das neue Sony Xperia 1 VII hat ein massives Problem

Sony kündigte im Mai sein neues Flaggschiff an, das Sony Xperia 1 VII für 2025. Es wird zwar nicht mehr von Sony selbst produziert und die Sparte rechnet sich auch weiterhin kaum, aber man hält daran fest. Doch es gibt ein sehr großes Problem.

Sony: Statement zum Xperia-Problem

Immer mehr Kunden berichten davon, dass sich ihr Gerät einfach ausschaltet, einen Neustart durchführt, obwohl man es nicht wollte, oder nicht mehr einschalten lässt. Das Problem ist mittlerweile so groß, dass es ein Statement von Sony selbst gibt.

Sony „untersucht den Fall gerade“, vor allem in Japan gibt es viele Meldungen. In Europa „identifiziert“ man noch die betroffenen Einheiten, es sind wohl nicht so viele. Wobei wohl auch einfach nicht so viele ein Sony Xperia 1 VII gekauft haben.

Man rät dazu, dass man die Daten immer gut sichert und wird sich melden, wenn man das Problem untersucht und eine Lösung parat hat, so Sony. Betroffene Nutzer können aber jederzeit gerne den Support kontaktieren und sich dort Hilfe suchen.

