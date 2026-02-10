Kurz vor der Preiserhöhung: Spotify wächst weiter

Falls ihr euch die Frage gestellt habt, ob die zahlreichen Preiserhöhungen bei den Streamingdiensten schon ernste Konsequenzen haben, dann habe ich schlechte Nachrichten für euch, denn vor allem bei Spotify läuft es weiterhin sehr gut.

Mit 751 Millionen monatlich aktive Nutzern und 290 Millionen zahlenden Nutzern im Monat konnte man wieder zweistellig wachsen und bleibt, wie 2025, Marktführer.

Musikstreaming ist weiterhin kein besonders lukratives Geschäft, denn von den 4,5 Milliarden Euro blieben im letzten Quartal nur 701 Millionen Euro als Gewinn direkt bei Spotify hängen. Aber, und das ist positiv, man bleibt im schwarzen Bereich.

Ein Ende des Wachstums ist bei Spotify noch nicht in Sicht, aber die Preise werden mittlerweile immer häufiger erhöht und man versucht schon jetzt, dass man mit der bestehenden Basis mehr verdient. Spotify glaubt übrigens auch an eine große KI-Zukunft und geht davon aus, dass dieser Trend die Zahlen positiv beeinflussen wird.