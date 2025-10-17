Audio

Sony WF-1000XM6: Neuer Flaggschiff-Kopfhörer rückt immer näher

Sony Wf 1000xm5 Header

Sony könnte noch Ende 2025 den Sony WF-1000XM6 zeigen, das nächste Modell der beliebten In-Ear-Flaggschiff-Reihe. Vor ein paar Tagen haben wir hier berichtet, dass das Modell erste Behörden passierte und jetzt gibt es ein weiteres Update.

Neben der FCC in den USA und einer Behörde in China, wurde der „YY2985“, wie die Modellbezeichnung des WF-1000XM6 lautet, jetzt auch in Kanada entdeckt. Es spitzt sich also zu und alles passt zu einer alten Meldung von 2024, dass wir den Kopfhörer neben dem Sony WH-1000XM6 in diesem Jahr (2025) sehen werden.

Nun, Pläne können sich immer ändern, ein Marktstart wäre auch Anfang 2026 gut möglich, aber dann würde Sony das lukrative Weihnachtsgeschäft auslassen. Das ist nicht ausgeschlossen, bei einem Kopfhörer würde mich das allerdings wundern.

Der Sony WF-1000XM5 war 2023 einer der besten Kopfhörer für mich und ich bin dementsprechend auf den Nachfolger gespannt. Vor allem nach dem Aus von Jabra, die bei mir immer noch am besten im Ohr sitzen, werde ich mir irgendwann eine Alternative suchen müssen. Und der Sony WF-1000XM6 könnte diese sein.

Samsung Galaxy Buds 4: Leak zeigt das „neue“ Design für 2026

Samsung dürfte nächstes Jahr neue Galaxy Buds vorstellen, im Code von OneUI 8.5, der Version, die mit der Galaxy S26-Reihe…

13. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

