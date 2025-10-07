Sony WF-1000XM6: Neuer Flaggschiff-Kopfhörer deutet sich an

Sony wechselte in den letzten Jahren bei den Flaggschiff-Kopfhörern zwischen In Ear und Over Ear ab. Doch das änderte sich 2024, denn letztes Jahr gab es keinen Sony WF-1000XM6. Stattdessen gibt es beide Modelle angeblich im selben Jahr.

Den Sony WH-1000XM6 kennen wir seit einigen Monaten, fehlt also noch der Sony WF-1000XM6. Dieser dürfte aber sehr bald kommen, denn er passierte jetzt nicht nur eine Behörde in China, sondern auch als Modell „YY2985“ die FCC in den USA.

Viele Details gibt es nicht, aber Sony nutzt womöglich einen neuen Chip (Mediatek MT2855) und dürfte somit DSEE Ultimate unterstützen. Besserer Sound, besseres ANC, mehr KI, das dürften Highlights sein, doch richtige Leaks gibt es noch nicht.

Sony WF-1000XM6: Wann ist Marktstart?

Wann werden wir den Sony WF-1000XM6 sehen? Da kann man nur spekulieren. Es gibt zwei Optionen: Winter 2025 oder Frühjahr 2026. Ein Eintrag bei der FCC ist aber ein gutes Indiz, dass ein Produkt eher früher kommt und es würde mich doch stark wundern, wenn Sony das lukrative Weihnachtsgeschäft verstreichen lässt.

Im Sommer 2024 war jedenfalls zu hören, dass beide Modelle für 2025 eingeplant sind, das ist aber über ein Jahr her und Pläne können sich ändern. Sobald wird hier mehr Details für euch haben, reichen wir diese natürlich direkt im Beitrag nach.

