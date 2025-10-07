Audio

Sony WF-1000XM6: Neuer Flaggschiff-Kopfhörer deutet sich an

Autor-Bild
Von
|
Sony Wf 1000xm5 Leak Header

Sony wechselte in den letzten Jahren bei den Flaggschiff-Kopfhörern zwischen In Ear und Over Ear ab. Doch das änderte sich 2024, denn letztes Jahr gab es keinen Sony WF-1000XM6. Stattdessen gibt es beide Modelle angeblich im selben Jahr.

Den Sony WH-1000XM6 kennen wir seit einigen Monaten, fehlt also noch der Sony WF-1000XM6. Dieser dürfte aber sehr bald kommen, denn er passierte jetzt nicht nur eine Behörde in China, sondern auch als Modell „YY2985“ die FCC in den USA.

Viele Details gibt es nicht, aber Sony nutzt womöglich einen neuen Chip (Mediatek MT2855) und dürfte somit DSEE Ultimate unterstützen. Besserer Sound, besseres ANC, mehr KI, das dürften Highlights sein, doch richtige Leaks gibt es noch nicht.

Sony WF-1000XM6: Wann ist Marktstart?

Wann werden wir den Sony WF-1000XM6 sehen? Da kann man nur spekulieren. Es gibt zwei Optionen: Winter 2025 oder Frühjahr 2026. Ein Eintrag bei der FCC ist aber ein gutes Indiz, dass ein Produkt eher früher kommt und es würde mich doch stark wundern, wenn Sony das lukrative Weihnachtsgeschäft verstreichen lässt.

Im Sommer 2024 war jedenfalls zu hören, dass beide Modelle für 2025 eingeplant sind, das ist aber über ein Jahr her und Pläne können sich ändern. Sobald wird hier mehr Details für euch haben, reichen wir diese natürlich direkt im Beitrag nach.

Amazon Paket 2024 Header

Amazon Prime Deal Days 2025 gestartet

Amazon startet heute ein Shopping-Event für seine Prime-Kunden. Die Prime Deal Days 2025 finden nur am 7. und 8. Oktober…

7. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Audio / Sony WF-1000XM6: Neuer Flaggschiff-Kopfhörer deutet sich an
Weitere Neuigkeiten
Handyhelden Bestseller ist zurück: 25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl.
in Tarife | Update
Fussball
ARD und ZDF übertragen 60 Spiele der Fußball-WM 2026
in News
Volkswagen: Der VW ID Polo soll „die Nummer 1“ werden
in Mobilität
X-Sense reduziert viele Sicherheitsprodukte zu den Prime Deal Days
in News
Nettokom Visual
NettoKOM startet „Unlimited on Demand“-Tarife
in Tarife
Bezahldienst Wero startet ab Herbst für Online-Shopping
in Fintech
Nissan Leaf Nismo: Eine echte Performance-Version wäre möglich
in Mobilität
ING: Kartenumsätze einfacher beanstanden
in Fintech
Congstar
congstar Prepaid: Starterpaket für 1 €
in Tarife
Esim Logo
Telekom ermöglicht eSIM-Transfer zwischen Android und iOS
in Telekom