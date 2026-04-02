Smartphones

Sony Xperia 1 VIII: Neues Flaggschiff könnte es ganz anders angehen

Autor-Bild
Von
Google News
| 3 Kommentare
Sony Xperia 1 Vii 2025 Header

Sony hielt in den letzten Jahren an einem Android-Flaggschiff fest, auch wenn man kaum noch Einheiten verkaufte. Und auch in diesem Jahr soll es ein Sony Xperia 1 VIII geben, allerdings trennt man sich hier vermutlich vom Alleinstellungsmerkmal.

Bisher konnte Sony die Fans mit einem eigenen Design abholen, es gab noch einen Rand oben und unten und auch eine eigene Optik beim Gerät. Wenn die Bilder für möglichen Hüllen echt sind, dann bekommen wir 2026 aber ein ganz neues Design.

Auf der Front gibt es keinen Rand oben und unten mehr, stattdessen setzt Sony wohl auf ein normales Loch in der Mitte. Und auch die Kamera hinten erinnert mehr an ein Apple iPhone als an alte Sony-Zeiten. Immerhin scheint das kantige Design zu bleiben und Sony hält auch in diesem Jahr weiter am Kopfhörereingang fest.

Apple: Das Jubiläums-iPhone kommt wohl nur mit zwei Kameras

Apple hat beim iPhone Pro den Fokus wieder auf „function over form“ gelegt und es sieht nicht mehr gut aus,…

2. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden3 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. metacortexx 🪴
    sagt am

    Bestimmt wieder Sony typischer Ablauf: Im April/Mai ankündigen, im Oktober dann für ein en exobitanten Preis ohne irgendwelche Special Features (außer vielleicht die Klinkenbuchse) verkaufen wollen und sich dann wundern, dass es nur von 1000 Leuten gekauft wird.

    Antworten
  2. Tobias 🏆
    sagt am

    Am Ende eigentlich auch völlig egal, wie das ausschaut. Für die 1000 Kunden weltweit.

    Antworten
  3. Maximilian 🔱
    sagt am

    Mir gefällt die Optik leider überhaupt nicht. Jetzt sieht die Rückseite wesentlich dicker aus als mit den schlanken Linsen zu vorher.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Sony Xperia 1 VIII: Neues Flaggschiff könnte es ganz anders angehen
Weitere Neuigkeiten
Anker Eufy Babyphone E20 Display
Eufy Babyphone E21 im Test: Anker bessert endlich nach
in Testberichte
Volkswagen: Der ganz neue VW ID.3 kommt bald
in Mobilität
Mein Tipp der Woche: Apple Watch Gliederarmband
in Kommentar
Avm Fritzsmart Energy 250 Stromzaehler
backFlip 14/2026: Smart-Meter-Schock: Behörde greift hart durch
in backFlip
Google veröffentlicht Firmware-Update für Pixel Buds A
in Firmware und Updates
Xbox Series X Mit Controller
Xbox Store Frühlings-Sale: Microsoft startet die Angebotswochen
in Schnäppchen
Google nennt erste Details zu Wear OS 6.1
in Firmware und Updates
RTL+ zeigt „Das Kanu des Manitu“ exklusiv
in Unterhaltung
O2 2
Telefónica Deutschland: Netz-Offensive bringt mehr 5G und neue Standorte
in Provider
Diese Kopfhörer sollen Übelkeit reduzieren
in Audio