Sony Xperia 1 VIII: Neues Flaggschiff könnte es ganz anders angehen

Sony hielt in den letzten Jahren an einem Android-Flaggschiff fest, auch wenn man kaum noch Einheiten verkaufte. Und auch in diesem Jahr soll es ein Sony Xperia 1 VIII geben, allerdings trennt man sich hier vermutlich vom Alleinstellungsmerkmal.

Bisher konnte Sony die Fans mit einem eigenen Design abholen, es gab noch einen Rand oben und unten und auch eine eigene Optik beim Gerät. Wenn die Bilder für möglichen Hüllen echt sind, dann bekommen wir 2026 aber ein ganz neues Design.

Auf der Front gibt es keinen Rand oben und unten mehr, stattdessen setzt Sony wohl auf ein normales Loch in der Mitte. Und auch die Kamera hinten erinnert mehr an ein Apple iPhone als an alte Sony-Zeiten. Immerhin scheint das kantige Design zu bleiben und Sony hält auch in diesem Jahr weiter am Kopfhörereingang fest.