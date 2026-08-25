Fintech

Sparkassen knacken Marke von 12 Millionen digitalen Karten

René Hesse
Von

Die Sparkassen haben inzwischen mehr als 12 Millionen Karten für das mobile Bezahlen digitalisiert.

Mehr als 12 Millionen Sparkassen-Cards und Sparkassen-Kreditkarten sind laut Angaben der Sparkassen-Finanzgruppe inzwischen in Apple Pay oder der Android-App „Mobiles Bezahlen“ hinterlegt. Im vergangenen Jahr waren es noch 10 Millionen. Die Zahl ist damit um mehr als zwei Millionen gestiegen.

Auch die Nutzung nimmt offenbar deutlich zu. Rund ein Viertel aller Kartenzahlungen innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe wird inzwischen mit Smartphone oder Smartwatch abgewickelt.

Jede vierte Kartenzahlung erfolgt bereits mobil

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

  • mehr als 12 Millionen digitalisierte Karten
  • rund 10 Millionen Karten im Vorjahr
  • mehr als zwei Millionen zusätzliche Digitalisierungen
  • etwa 25 Prozent der Kartenzahlungen erfolgen mobil

Die klassische Plastikkarte verschwindet damit zwar nicht, bekommt aber zunehmend ein digitales Gegenstück. Bemerkenswert ist vor allem der hohe Anteil mobiler Zahlungen. Smartphone und Smartwatch sind bei vielen Kunden längst Teil des normalen Bezahlalltags.

Ich finde die Entwicklung wenig überraschend, aber durchaus aussagekräftig. Wenn bereits jede vierte Sparkassen-Kartenzahlung mobil erfolgt, ist Mobile Payment endgültig im Alltag angekommen. Die physische Karte dürfte trotzdem noch lange erhalten bleiben.

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