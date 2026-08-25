Fintech

Kartenzahlung boomt: girocard wächst weiter

René Hesse
Von

Die girocard erreicht mit 1,397 Millionen aktiven Terminals einen neuen Höchststand im deutschen Handel.

Im ersten Halbjahr 2026 stieg die Zahl der Akzeptanzstellen gegenüber dem Vorjahr um 11,1 Prozent. Gleichzeitig wurden rund 4,21 Milliarden girocard-Transaktionen gezählt. Das waren 4,0 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2025.

Der damit erzielte Umsatz erhöhte sich laut girocard um 0,8 Prozent auf 151,9 Milliarden Euro. Der durchschnittliche Zahlbetrag sank von 37,28 auf 36,12 Euro. Die Karte wird damit zunehmend auch für kleinere Einkäufe genutzt.

Kontaktloses Bezahlen wird bei der girocard zum Standard

Die wichtigsten Zahlen für das erste Halbjahr 2026:

  • 1,397 Millionen aktive Terminals, plus 11,1 Prozent
  • 4,21 Milliarden Transaktionen, plus 4,0 Prozent
  • 151,9 Milliarden Euro Umsatz, plus 0,8 Prozent
  • 36,12 Euro durchschnittlicher Zahlbetrag
  • 92 Prozent kontaktlose Zahlungen im Juni

Besonders deutlich zeigt sich der Wandel beim kontaktlosen Bezahlen. Im Juni 2026 liefen laut Unternehmensangaben bereits rund 92 Prozent aller girocard-Zahlungen kontaktlos. Ein Jahr zuvor waren es 88 Prozent.

Die girocard soll zudem stärker in digitale Wallets, Banking-Apps und Händler-Apps integriert werden. Geplant sind auch Zahlungen mit Vorautorisierung, etwa bei Hotels oder Mietwagen.

Ich finde vor allem das starke Wachstum der Akzeptanzstellen bemerkenswert. Die Zahlen zeigen, dass die girocard trotz internationaler Kartenanbieter im deutschen Handel weiterhin eine sehr starke Position besitzt.

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