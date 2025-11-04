Spotify baut „führende Position“ beim Streaming weiter aus

Das mittlerweile große Angebot an Streamingdiensten für Musik hat Spotify in den letzten Jahren nicht geschadet, im Gegenteil, der Dienst wächst weiter fleißig. Im letzten Quartal knackte man erstmals die Marke von 700 Millionen aktiven Nutzern.

Laut Spotify entspricht das einem Wachstum von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und bei den Premiumnutzern, die entscheidend sind, sieht es ähnlich aus, da ging es um 12 Prozent nach oben, hier blickt man jetzt auf 281 Millionen Nutzer.

Der Gesamtumsatz legte mit 4,3 Milliarden Euro ebenfalls um 12 Prozent zu und am Ende blieben 582 Millionen Euro davon in Q3 2025 hängen. Man baut damit laut eigenen Angaben die „führende Position“ bei den Musikdiensten dieser Welt aus.

Doch es bleibt dabei, Musikstreaming ist nicht besonders lukrativ, daher bieten es viele Unternehmen „so nebenbei“ an. Spotify ist aber zuversichtlich, dass man mit dieser Basis an Nutzern langfristig noch deutlich mehr Gewinn herausholen kann.