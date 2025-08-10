Spotify: So entfernt man den „Erstellen“-Button

Spotify führte vor ein paar App-Updates einen neuen Bereich und Button in der Reihe unten ein, neben dem Start, der Suche und Bibliothek, war auf der rechten Seite plötzlich der Bereich „Erstellen“. Keine schlechte Idee, aber als Nutzer, der es gewohnt ist, dass er so blind in die Bibliothek kommt, war das für mich nervig.

Doch man kann diesen Button entfernen, das geht mit wenigen Klicks über die App von Spotify. Geht auf euer Profilbild oben, dann auf Inhalte und Darstellung und hier solltet ihr am Ende einen Regler bei Button „Erstellen“ sehen. Deaktiviert den Regler und der Bereich verschwindet aus der Hauptnavigationsleiste, so Spotify.

Ich habe das direkt gemacht und jetzt wieder drei Bereiche unten, was ich viel angenehmer finde, da ich sowieso selten bis nie Inhalte „erstelle“. Es kommt hin und wieder vor, dass einem als Nutzer den Aufbau einer App nach einem Update nicht mehr so gut gefällt. Umso schöner finde ich es, wenn man als Nutzer die Wahl hat.