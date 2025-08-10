Dienste

Spotify: So entfernt man den „Erstellen“-Button

Autor-Bild
Von
|
Spotify Logo Header 2024

Spotify führte vor ein paar App-Updates einen neuen Bereich und Button in der Reihe unten ein, neben dem Start, der Suche und Bibliothek, war auf der rechten Seite plötzlich der Bereich „Erstellen“. Keine schlechte Idee, aber als Nutzer, der es gewohnt ist, dass er so blind in die Bibliothek kommt, war das für mich nervig.

Doch man kann diesen Button entfernen, das geht mit wenigen Klicks über die App von Spotify. Geht auf euer Profilbild oben, dann auf Inhalte und Darstellung und hier solltet ihr am Ende einen Regler bei Button „Erstellen“ sehen. Deaktiviert den Regler und der Bereich verschwindet aus der Hauptnavigationsleiste, so Spotify.

Ich habe das direkt gemacht und jetzt wieder drei Bereiche unten, was ich viel angenehmer finde, da ich sowieso selten bis nie Inhalte „erstelle“. Es kommt hin und wieder vor, dass einem als Nutzer den Aufbau einer App nach einem Update nicht mehr so gut gefällt. Umso schöner finde ich es, wenn man als Nutzer die Wahl hat.

Mein Tipp der Woche: Things (Todo-App für Apple-Nutzer)

Ich spreche hier immer mal wieder nebenbei über meine Todo-App, die ich aktiv im Alltag nutze und die bei mir…

3. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Dienste / ...
Weitere Neuigkeiten
Mein Tipp der Woche: Apple Watch (Ultra) Elago Ladestation
in Kommentar
Ikea Mer Laden
backFlip 32/2025: IKEA geht ganz neue Wege bei Elektroautos
in backFlip
Edeka
EDEKA stellt Genuss+ Programm ein
in Handel
Flugzeug
EU-Verbraucherschutz: Online-Reisebüros verbessern Information und Erstattung
in Dienste
Digitaler Türspion: Gericht untersagt Nutzung trotz Sehbehinderung
in Smart Home
ERGO setzt auf visuelle Schadenserkennung per App
in Mobilität
EnBW erweitert Schnellladenetz am REWE-Center in Braunschweig
in Mobilität
Playstation Icons
PlayStation: Sony hält an Live-Serive-Spielen trotz Kritik fest
in Gaming
Home Assistant Green: Das Profi-Smart-Home für Einsteiger hat mich überzeugt
in Smart Home
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Neues Tesla Model 3 mit über 800 km Reichweite
in Mobilität