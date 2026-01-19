Star Wars: Neues Jedi-Spiel für 2026 im Gespräch

Der dritte Teil der Star Wars Jedi-Reihe könnte 2026 vorgestellt werden und auch direkt erscheinen, das machte jedenfalls am Wochenende die Runde. Quelle sei angeblich Tim Gettys von Kinda Funny, aber dieser dementierte die Lage direkt.

In einem Podcast soll er das als Behauptung in den Raum geworfen haben, er habe da „Dinge gehört“, aber das stimmt so nicht, wie er heute selbst bestätigt hat:

LOL I didn’t say that, and as anyone should know about my hype ass, I don’t know shit. https://t.co/fgyqeCJ10L — Tim Gettys (@TimGettys) January 18, 2026

Das erinnert an die Meldung für GTA 6, die Aussagen in Podcasts und Co. werden schnell falsch ausgelegt, ob bewusst oder unbewusst. Sicher ist bisher nur, dass der dritte Teil der Trilogie in Entwicklung ist, wann er kommt, ist allerdings offen.

Beim letzten Teil war der Abstand zum ersten Jedi-Spiel mit vier Jahren sehr kurz, aber es waren eben vier Jahre, ich würde also frühestens 2027 damit rechnen. Und so würde man auch GTA 6 im Herbst aus dem Weg gehen. Was ich mir aber sehr gut vorstellen könnte, und das deutete die Quelle eher an, ist eine Ankündigung.

Ich vermute, dass wir Star Wars Jedi 3 erst 2027 für die Konsolen sehen werden, das Spiel aber in diesem Jahr im Rahmen eines großen Events erstmals gezeigt wird.