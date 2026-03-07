Gaming

Steam Machine macht Probleme: Valve verwirrt mit Aussage

Autor-Bild
Von
Google News
|

Wann kommt die Steam Machine von Valve auf den Markt? Eine Frage, die sich nicht nur interessierte Nutzer seit der Ankündigung im November stellen. Es sollte im ersten Quartal losgehen, aber Valve stellte klar, dass das nicht passieren wird.

Kommt die neue Konsole aber überhaupt noch 2026 auf den Markt? Valve „hofft“, dass man in diesem Jahr liefern kann, aber die RAM- und Speicherkrise hat für viele Probleme gesorgt (hohe Preise) und man wird uns zeitnah ein Update dazu liefern.

Valve korrigiert seine Aussage

Valve hat die Meldung zur Steam Machine aber später überarbeitet und gegenüber Medien wie The Verge verraten, dass das die Steam Machine definitiv 2026 auf den Markt kommen soll und das „hofft“ wurde aus der offiziellen Mitteilung entfernt. Es bleibt aber der Eindruck, als ob sich Valve hier mittlerweile nicht mehr sicher ist.

Die Krise war zwar schon im Herbst letzten Jahres bekannt und dominant, es sieht aber so aus, als ob sie Valve in der Planung und Ankündigung nicht berücksichtigt hat. Und es klingt so, als ob der Preis am Ende doch unattraktiv werden könnte.

Da Valve mit der Steam Machine in erster Linie auch PC-Spieler anspricht, die sich eine Kiste für den TV wünschen, könnte das schwierig werden, denn wer gerne mit Konsolen unterwegs ist, der bekommt mit einer PS5 am Ende vielleicht das bessere und günstigere Paket (und natürlich auch noch viele Exklusivspiele und GTA 6).

Konzeptvideo: Zelda im BotW-Stil mit der Optik von Wind Waker

Nicht jeder Zelda-Fan ist ein so großer Fan von Wind Waker, aber ich bin es, was vielleicht auch daran liegt,…

6. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Steam Machine macht Probleme: Valve verwirrt mit Aussage
Weitere Neuigkeiten
Konzeptvideo: Zelda im BotW-Stil mit der Optik von Wind Waker
in Gaming
Mercedes plant elektrische A-Klasse „in drei Jahren“
in Mobilität
Peugeot nennt Preis für neuen E-408
in Mobilität
Warnung Stopp Achtung Gefahr
Safety Gate Report: Warnmeldungen steigen auf Rekordhoch
in Handel
Elli: Volkswagen Charging erreicht eine Million öffentliche Ladepunkte in Europa
in Mobilität
Solar
Deutschlands Strommix: Solarstrom legt stark zu, Windkraft verliert Anteile
in Gesellschaft
Vivid überschreitet 100.000 KMU-Kunden und erweitert Treasury-Angebot
in Fintech
Firefox „Nova“: Mozilla plant modernisierte Benutzeroberfläche mit optionalen Designmodi
in Software
Parallels Desktop: MacBook-Neo-Kompatibilität noch nicht bestätigt
in Software
In China startet die Zukunft der Elektromobilität
in Mobilität