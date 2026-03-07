Steam Machine macht Probleme: Valve verwirrt mit Aussage

Wann kommt die Steam Machine von Valve auf den Markt? Eine Frage, die sich nicht nur interessierte Nutzer seit der Ankündigung im November stellen. Es sollte im ersten Quartal losgehen, aber Valve stellte klar, dass das nicht passieren wird.

Kommt die neue Konsole aber überhaupt noch 2026 auf den Markt? Valve „hofft“, dass man in diesem Jahr liefern kann, aber die RAM- und Speicherkrise hat für viele Probleme gesorgt (hohe Preise) und man wird uns zeitnah ein Update dazu liefern.

Valve korrigiert seine Aussage

Valve hat die Meldung zur Steam Machine aber später überarbeitet und gegenüber Medien wie The Verge verraten, dass das die Steam Machine definitiv 2026 auf den Markt kommen soll und das „hofft“ wurde aus der offiziellen Mitteilung entfernt. Es bleibt aber der Eindruck, als ob sich Valve hier mittlerweile nicht mehr sicher ist.

Die Krise war zwar schon im Herbst letzten Jahres bekannt und dominant, es sieht aber so aus, als ob sie Valve in der Planung und Ankündigung nicht berücksichtigt hat. Und es klingt so, als ob der Preis am Ende doch unattraktiv werden könnte.

Da Valve mit der Steam Machine in erster Linie auch PC-Spieler anspricht, die sich eine Kiste für den TV wünschen, könnte das schwierig werden, denn wer gerne mit Konsolen unterwegs ist, der bekommt mit einer PS5 am Ende vielleicht das bessere und günstigere Paket (und natürlich auch noch viele Exklusivspiele und GTA 6).