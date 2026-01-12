Gaming

Steam Machine: Wird der Preis ein Problem für Valve?

Autor-Bild
Von
|

Valve wollte bei der Ankündigung der Steam Machine keinen Preis nennen, sprach allerdings von einem „guten Deal“ für die Konsole. Sollte der Leak eines Stores aus Tschechien aber ein Indiz für die UVP sein, dann werden das viele anders sehen.

Über 800 Euro für die Steam Machine?

Umgerechnet würde es bei ca. 820 Euro für 512 GB losgehen und bei 920 Euro für 2 TB enden. Valve hat den Preis nicht von offizieller Seite bestätigt, sollten diese Informationen aber von Valve stammen und stimmen, wäre das wohl zu viel Geld.

Bisherige Spekulationen gingen aber von mindestens 600 Euro in der Produktion aus, sprich locker über 700 Euro im Handel. Ganz abwegig wäre es mit Blick auf die RAM-Krise, und wenn Valve etwas mit der Konsole verdienen möchte, also nicht.

Damit würde die Steam Machine aber gegen die PlayStation 5 Pro antreten und das wäre vermutlich ein Fehler. Da wird Sony mit teils besserer Hardware und GTA 6 im Herbst werben und wenn Valve kein Half-Life 3 parat hat, wird es damit schwierig.

Avatar Header

Disney dominiert das Kino und Leonardo DiCaprio sieht Zukunft kritisch

Disney dominierte auch 2025 wieder die Kinos als erfolgreichstes Studio auf dem Markt und vor allem der neue Teil der…

11. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Steam Machine: Wird der Preis ein Problem für Valve?
Weitere Neuigkeiten
Apple Event September 2021 Header
Die große Doppelmoral von Apple
in Marktgeschehen
Elektroautos von BMW erleben einen Dämpfer
in Mobilität
Playstation Portal Front Astro
PlayStation Portal Pro: Sony plant offenbar neue Version des Handhelds
in Gaming
Roborock präsentiert Saugroboter-Weltneuheit
in Smart Home
Avatar Header
Disney dominiert das Kino und Leonardo DiCaprio sieht Zukunft kritisch
in News
Mein Tipp der Woche: Withings BeamO
in Kommentar
backFlip 02/2026: Stranger Things 5 Folge 9 bei Netflix
in backFlip
1822direkt
1822direkt: Prämienoffensive mit Girokonto, Depot und Tagesgeld
in Fintech
Steal: Prime Video bringt neue Thriller-Serie mit Sophie Turner
in News
MoneyControl bekommt nach 15 Jahren ein radikales Update
in Fintech