Steam Machine: Wird der Preis ein Problem für Valve?

Valve wollte bei der Ankündigung der Steam Machine keinen Preis nennen, sprach allerdings von einem „guten Deal“ für die Konsole. Sollte der Leak eines Stores aus Tschechien aber ein Indiz für die UVP sein, dann werden das viele anders sehen.

Über 800 Euro für die Steam Machine?

Umgerechnet würde es bei ca. 820 Euro für 512 GB losgehen und bei 920 Euro für 2 TB enden. Valve hat den Preis nicht von offizieller Seite bestätigt, sollten diese Informationen aber von Valve stammen und stimmen, wäre das wohl zu viel Geld.

Bisherige Spekulationen gingen aber von mindestens 600 Euro in der Produktion aus, sprich locker über 700 Euro im Handel. Ganz abwegig wäre es mit Blick auf die RAM-Krise, und wenn Valve etwas mit der Konsole verdienen möchte, also nicht.

Damit würde die Steam Machine aber gegen die PlayStation 5 Pro antreten und das wäre vermutlich ein Fehler. Da wird Sony mit teils besserer Hardware und GTA 6 im Herbst werben und wenn Valve kein Half-Life 3 parat hat, wird es damit schwierig.

