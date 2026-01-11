Disney dominiert das Kino und Leonardo DiCaprio sieht Zukunft kritisch

Disney dominierte auch 2025 wieder die Kinos als erfolgreichstes Studio auf dem Markt und vor allem der neue Teil der Avatar-Reihe sorgte zum Ende des Jahres für einen ordentlichen Push. Weltweit konnte man zum ersten Mal seit 2019 (danach kam die Pandemie) die 6-Milliarden-Dollar-Marke an den Kinokassen knacken.

Das Unternehmen dominiert seit einem Jahrzehnt die Kinos und konnte nur 2023 von Universal geschlagen werden, was unter anderem auch am überraschenden Erfolg von Der Super Mario Bros. Film lag. Disney blickt zuversichtlich auf das Jahr 2026 und in die Zukunft, eine Meinung, die Leonardo DiCaprio aber nicht teilt.

Das Kino als Nischenort?

Im Rahmen des Palm Springs Film Festival hat sich der Schauspieler kritisch zur Zukunft des Kinos geäußert. Die Branche verändert sich und das Kino könnte in Zukunft zu einer „Jazzbar“ verkommen. Also ein Ort, der noch existiert, aber nicht mehr die Größe der Vergangenheit mitbringt. Wichtig seien daher neue Inhalte.

Es geht nicht darum, dass man einfach nur „Content“ produziert, sondern neuen Talenten die Möglichkeit gibt, dass sie innovative und spannende Geschichten auf die Leinwand bringen. Und obwohl es Leonardo DiCaprio nicht anspricht, so dürfte damit auch der Netflix-Warner-Deal gemeint sein, der vieles verändern könnte.

Netflix will zwar am Kino festhalten, spricht aber offen über kleinere Zeitfenster im Kino. Man ist beispielsweise der Meinung, dass ein exklusives Fenster von ca. zwei Wochen im Kino vollkommen ausreichend ist. Sollte das so kommen, würden in Zukunft sicher noch weniger Menschen ins Kino gehen und die Inhalte streamen.

Für uns wurde das Kino in den letzten Jahren zunehmend unattraktiver. Zum einen ist die Qualität des Bildes nicht mehr auf dem Level unseres TVs daheim, die Preise sind aber gleichzeitig explodiert. Aber als Familienvater, bald mit zwei Kindern, hat man auch nicht mehr die Zeit, mal eben entspannt am Abend ins Kino zu gehen.

Ich würde es also durchaus begrüßen, wenn man die Inhalte schneller streamen könnte und ich nicht ein oder zwei Monate warten muss, bis ich einen Filme bei Netflix oder Disney+ schauen kann. Der Netflix-Warner-Deal könnte in diesem Jahr ein durchaus spannendes Thema für die Branche und Zukunft der Kinos werden.