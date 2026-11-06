Unterhaltung

Stefan Raab: Neue RTL-Show und „erfolgreiche Formate“ gehen weiter

Oliver Schwuchow
Von
Stefan Raab Rtl Show

Der Deal mit Stefan Raab war teuer und ist für mehrere Jahre ausgelegt, also hält RTL weiter am Entertainer fest, man hat keine andere Option. Die „erfolgreichen Formate“ gehen weiter, auch 2027 werden die „Stefan Raab Show“ sehen.

Darüber hinaus hält man auch an „Wer weiß wie wann was war?“ fest und es wird eine „Jetski Star WM 2027“ geben, so RTL. Außerdem hat man sich für 2027 noch eine neue Show ausgedacht, eine Eventshow am Samstagabend, die auch in etwa ein Ableger des ganz alten Formats (Schlag den Raab) ist: „Raab gegen alle“.

… in der sich Stefan Raab gleich 100 Gegnerinnen und Gegnern stellt. Dafür werden keine Allrounder gesucht, sondern die Kandidaten ergattern mit etwas Glück ein Duell gegen Stefan, in dem sie ihre Stärke ausspielen können. Unterstützt von einem prominenten Teamkapitän wollen sie in spektakulären Spielen, außergewöhnlichen Challenges und knallharten Duellen schaffen, woran schon viele gescheitert sind: Raab besiegen.

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