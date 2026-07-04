Mobilität

Stellantis und mobile.de automatisieren Leasing-Vermarktung

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Stellantis

Der Autobauer Stellantis und die Plattform mobile.de automatisieren die Vermarktung von Leasingangeboten.

Stellantis und mobile.de kooperieren ab sofort bei der digitalen Vermarktung von Leasingaktionen. Ziel der Zusammenarbeit sei es, Händlern eine effizientere Platzierung von Sonderleasingangeboten mit größerer Online-Reichweite zu ermöglichen.

Die Kooperation richtet sich insbesondere an zeitlich begrenzte Aktionen und Bestandsfahrzeuge, die bislang häufig wegen des manuellen Pflegeaufwands nicht auf großen Plattformen erschienen. Durch die neue Lösung sollen diese Angebote stärker sichtbar werden.

Die technische Umsetzung erfolgt über den Financing Store von Stellantis Financial Services. Händler können ihre Leasingangebote einmalig anbinden, danach werden diese automatisiert an mobile.de und null-leasing.com übertragen, inklusive Fahrzeugdaten, Bildern und Konditionen.

Automatisierte Vermarktung von Leasingangeboten bei Stellantis und mobile.de

Die Angebote werden kontinuierlich synchronisiert, sodass Änderungen ohne zusätzliche manuelle Eingriffe auf den Plattformen erscheinen. Dadurch soll sich die Aktualität der Inserate verbessern und die Sichtbarkeit der Händlerangebote steigen.

Laut Unternehmensangaben reduziert die Automatisierung den administrativen Aufwand für Händler deutlich und erhöht gleichzeitig die Reichweite der Leasingangebote. Auch mobile.de verweist darauf, dass Händler ihre Konditionen dort platzieren können, wo Nutzer aktiv nach Fahrzeugen suchen.

Nach Angaben eines beteiligten Autohauses führt die automatisierte Ausspielung zu einer höheren Zahl an Anfragen und einer verbesserten Lead-Qualität, da die Angebote gezielter im Markt sichtbar werden.

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