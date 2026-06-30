Stellantis: Jeep plant große Offensive für Europa

Stellantis hat das Lineup von Jeep in den letzten Jahren stark gekürzt und möchte auch das neue Flaggschiff, den Wagoneer S, nicht nach Europa bringen. Aber man hat sich ein neues Lineup überlegt, der Markt ist wichtig für die Stellantis-Marke.

Der Avenger bleibt, das ist der Bestseller von Jeep, wie auch der Compass. Dazu kommt ab 2027 noch der Recon, der letztes Jahr vorgestellt wurde und ab 2027 aus den USA importiert wird. Danach folgen drei ganz neue SUVs von Jeep.

2028 und 2030 folgen zwei kompaktere SUVs, bei denen man die neue STLA One-Plattform von Stellantis nutzt, und ein größerer SUV mit Technik von Dongfeng aus China ist ebenfalls vorgesehen (Stellantis plant das auch für andere Marken).

Jeep fokussiert sich in erster Linie auf den elektrischen Antrieb, plant aber auch Modelle mit Verbrenner und das Modell aus China ist eine Art Range Extender. Man sei „sehr zufrieden“ mit diesem Lineup für Europa, das sind alles „echte Jeeps“.

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