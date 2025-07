Stellt Tesla zwei Elektroautos in Deutschland ein?

Tesla hat schon vor Tagen zwei Modelle aus dem Sortiment genommen, also nicht komplett, man verkauft noch Bestandsfahrzeuge, aber das Model S und Model X kann man nicht mehr konfigurieren. Doch was hat dieser Schritt zu bedeuten?

Es gibt derzeit zwei Optionen. Die erste Option ist, dass es dieses Mal etwas länger dauert, bis die Neuauflage von 2025, die vor etwa einem Monat vorgestellt wurde, eingepflegt wurde. Die zweite Option wäre das Ende der beiden Modelle bei uns.

In beiden Fällen wäre das für die Zahlen von Tesla eigentlich relativ egal, denn die beiden Elektroautos haben keinen großen Anteil in Europa und in Deutschland schon gar nicht. Technisch und optisch sind sie für diese Preisklasse viel zu alt.

Mich würde es jedenfalls nicht wundern, wenn Tesla noch den restlichen Bestand des Model X in Deutschland verkauft (das Model S gibt es gar nicht mehr) und die Sache dann abhakt. Das Problem ist nur, dass Tesla nicht immer offen und über alle Dinge spricht, bisher können wir also nur spekulieren, offiziell bestätigt ist nichts.

